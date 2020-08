Simone Coccia, tenero post di auguri per la laurea di Stefania Pezzopane (Foto)

Prosegue a gonfie vele la relazione tra Simone Coccia e Stefania Pezzopane. I due, conosciutisi nel 2014, sono molto uniti e hanno superato, nel tempo, diverse critiche. Un paio di giorni fa, il 28 luglio, la donna ha concluso il suo percorso universitario conseguendo la laurea in Scienze Politiche.

Simone Coccia, orgoglioso del traguardo importante appena raggiunto dalla compagna, le ha dedicato un dolcissimo post di auguri. A comunicare ai fans di essersi laureata è stata la stessa Stefania Pezzopane che, sul suo profilo Instagram, ha postato una foto della sua tesi accompagnata da alcune righe di ringraziamento. Vediamo il tutto.

Stefania Pezzopane, laureata a pieni voti

Il 28 luglio 2020 rimarrà una data importantissima per Stefania Pezzopane che si è laureata con il massimo dei voti. “Mi sono laureata con 110 e lode“ ha scritto su Instagram la compagna di Simone Coccia, proseguendo “Una grandissima emozione, sono stata appena proclamata Dottore in Scienze Politiche”. Una giornata bellissima che la donna ha voluto condividere con tutti.

Accanto a lei, naturalmente, Simone Coccia che ha condiviso con la compagna l’emozione del momento. Ad accompagnare le parole della Pezzopane, che ha anche ringraziato il relatore della tesi e la commissione, una foto che ritrae la sua tesi intitolata “Governabilità e rappresentatività. Il dilemma delle formule elettorali”. Un argomento che deve aver davvero appassionato la Pezzopane che ha colpito moltissimo la commissione d’esame e che ha raggiunto il massimo dei voti. Quale migliore soddisfazione?

Simone Coccia, gli auguri alla compagna

Stefania Pezzopane ha condiviso la gioia della laurea con i fans. Anche Simone Coccia non ha potuto e voluto esimersi dal fare gli auguri social alla sua compagna. Ed è proprio per questo che il ragazzo ha pubblicato una foto della Pezzopane con una didascalia ricca d’amore e di orgoglio. “Grandissimo traguardo per la mia Stefy che si è laureata con 110 e lode”, scrive il modello. Il post si conclude con un sonoro “Orgoglioso di te” che la dice davvero tutta sul sentimento del ragazzo nei confronti di questo evento importante.

La reazione dei fans, naturalmente, non si è fatta attendere. Sia il post di Stefania Pezzopane che quello di Simone Coccia hanno avuto un ottimo riscontro. Moltissimi i like raccolti in pochissimi minuti, altrettanto i commenti di coloro che, entusiasti, hanno riempito i post in questione di auguri e congratulazioni. E non si può fare altro, in effetti, che complimentarsi con la Pezzopane per il risultato raggiunto.