Maria De Filippi, vacanze in barca con un uomo: la conduttrice beccata così (FOTO)

La conduttrice in vacanza con Gabriele

Dopo tanto lavoro e un periodo difficile da superare, per Maria De Filippi finalmente sono arrivate le meritate vacanze. La conduttrice televisiva anche quest’anno si sta rilassando a Ansedonia in compagnia degli affetti suoi più cari.

La De Filippi è diventata la protagonista di alcuni scatti che sono stati pubblicati in esclusiva dal settimanale Novella 2000. La splendida 58enne appare rilassata in spiaggia, con un bikini nero e gli occhiali scuri a coprirle gli occhi. Il titolo del settimanale descrive tutto ciò che è: Mamma Maria. Questo perché in alcune foto Maria De Filippi è in barca con il figlio Gabriele, il vero amore della sua vita. (Continua dopo la foto)

Maria De Filippi in forma smagliante ad Ansedonia

Maria De Filippi anche quest’anno in spiaggia si è presentata in perfetta froma. Fisico scolpito addominali visibili ad occhio nudo e lato B da urlo. Pochi sanno che la moglie di Costanzo ha da poco compiuto 58 anni e dalle immagini si può capire che ha un fisico di una ragazzina. Nell’attesa di tornare in onda a settembre con Uomini e donne, la conduttrice si sta godendo un pò di relax.

Purtroppo, come tutti, anche per Quenn Mary, il 2020 è stato un anno abbastanza difficile. La pandemia da Coronavirus l’ha costretta a cambiare le regole del programma dopo una pausa improvvisa. Maria De Filippi ha parlato della sua paura durante il periodo più nero, quando pur continuando a lavorare ha provato un forte sentimento di paura. In particolar modo, aveva il terrore di poter infettare qualcuno a lei molto vicino, come ad esempio il marito.

Il rapporto con il figlio

Ora, però, Maria De Filippi sembra aver ritrovato un po’ di serenità: quella serenità che le permette anche di passare un po’ di tempo con il grande amore della sua vita, ovvero Gabriele.

Grazie alla pausa estiva madre e figlio hanno ben pensato di trascorrere qualche giorno insieme e dalle immagini postate dal settimanale si vede tutta la loro complicità. Infatti, insieme condividono oltre che il lavoro anche tante passioni tra cui l’amore per lo sport e gli animali.

Maria è una grande sportiva, infatti, anche prima di andare in onda porta con se gli attrezzi per allenarsi. Una corretta alimentazione e tanto movimento fanno parte della sua routine quotidiana…