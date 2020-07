Temptation Island: Anna Boschetti appare sui social prima della fine del programma, il duro sfogo

Anna, fidanzata di Andrea, è apparsa sui social prima della fine del programma. La donna ha avuto un duro sfogo nei confronti di chi l’ha criticata

Temptation Island: Anna Boschetti sui social prima della fine del programma

L’ultima puntata di Temptation Island andrà in onda questa sera, giovedì 30 luglio, e si sa, i protagonisti, nonostante le riprese siano finite da tempo, non possono usare i propri profili social fino alla fine della messa in onda. Ebbene, Anna Boschetti, la fidanzata di Andrea Battistelli, non ha rispettato questa regola del contratto con la redazione ed ha deciso di parlare attraverso i social, dal profilo di un suo amico.

La donna, evidentemente molto arrabbiata, ha fatto sapere che giovedì potrà tornare sui social e le persone non possono neanche immaginare quello che farà. Tutti quelli che l’hanno criticata, offesa, fatto commenti sulle sue figlie devono stare attenti perchè lei ha intenzione di querelarli ad uno ad uno e portarli in tribunale.

Non solo, ha anche detto di voler andare a casa di ognuno di loro a “spezzargli le gambe” anche se poi questa parte l’ha ritrattata. Molti le hanno dato della poco di buono, della mantenuta, “finchè si scherza va bene” ma Anna non ha accettato il livello a cui si è arrivati e prenderà provvedimenti. Voi che cosa ne pensate?

Anna e Andrea usciranno insieme?

La coppia formata da Anna e Andrea è quella più discussa di questa edizione di Temptation Island. Lei è stata molto criticata, è vero, per il suo comportamento all’interno del villaggio. Si è avvicinata per strategia al single Carlo convinta di poter far ingelosire Andrea e così di poter ottenere da lui quello che vuole, ovvero il matrimonio e un figlio.

Da casa il suo comportamento ha scatenato l’ira degli utenti, soprattutto quando Anna ha iniziato a parlare male della famiglia di Andrea e ha detto che lui le dice sì per andare a pendere le sue bambine a scuola, ma poi “per le cose importanti”, come una fedina di brillanti chiesta per Natale, le dice di no.

Anche all’interno del programma Anna non è ben vista. Le sue compagne di viaggio spesso le hanno detto che la sua strategia non sembra dare buoni risultati, i single si tengono a distanza e Lorenzo Amoruso, ormai amico e confidente di Andrea, è molto infastidito da lei. Tuttavia, pare che i due usciranno insieme. Infatti, lei sta lasciando like nelle pagine dedicate ad Andrea e su Whatsapp lui ha ancora una foto di coppia.