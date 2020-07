Martina Nasoni, la serata finisce male: calci e spintoni ad un amico, i video sono da censura (FOTO)

Martina Nasoni è finita al centro di una bufera mediatica a seguito della pubblicazione di alcuni video che ritraggono delle scene davvero imbarazzanti. La vincitrice della precedente edizione del Grande Fratello è in vacanza con alcuni amici.

Ieri sera, tutta l’allegra combriccola è andata in un locale a ballare e a dimenarsi al ritmo di musica e tanti alcolici. Il finale di serata, infatti, è stato un qualcosa di davvero clamoroso. Le clip sono state pubblicate da Deianira Marzano.

Video assurdo su Martina Nasoni

La Terribile influencer ha pubblicato dei video inaspettati che riguardano Martina Nasoni. Dopo aver trascorso una serata all’insegna del divertimento, alcuni amici della protagonista si sono divertiti ad immortalare delle scene assurde. Avendo bevuto un po’ troppo, un amico della ragazza si è sentito male, al punto da finire sdraiato sull’asfalto. Alcuni amici, però, hanno cominciato a prendere in giro il protagonista strattonandolo e dandogli dei calci.

Tutta la scena è stata ripresa e pubblicata sui social, pertanto, è stato inevitabile che si sollevasse un polverone mediatico non da poco. Deianira, infatti, è rimasta basita dinanzi il comportamento di queste persone. I ragazzi, infatti, mentre il loro amico era privo di sensi, non hanno fatto altro che prenderlo in giro alludendo al fatto che non fosse in grado di reggere l'alcol. Nelle clip in questione nessuno si è intromesso per provare a far riprendere il giovane.

La vincitrice del GF e il successo social

Numerosi utenti, dunque, hanno reputato assurdi tali video che riguardano Martina Nasoni e i suoi amici. Ancor più assurdo è che i protagonisti abbiano deciso di immortalare la scena e pubblicare tutto sul web senza alcuna vergogna e ritegno. Per il momento sul web tutto tace. Né la Nasoni né i suoi amici sono intervenuti sulla vicenda per chiarire la situazione o per scusarsi in qualche modo di quanto accaduto.

Ultimamente, la Nasoni è finita al centro di diversi gossip. Tra questi c’è anche l’ipotetico flirt con un ragazzo che è stato anche con Selvaggia Roma. Inoltre, la vincitrice del GF pare stia avanzando sempre di più nel mondo dei social. Sempre più spesso si sta cimentando in shooting fotografici da paura e collaborazioni con alcuni brand. Il reality show, dunque, sembrerebbe averle dato un grande slancio in questo settore.