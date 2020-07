Alessandro Preziosi ha una nuova fidanzata? In giro con una bionda

In barba alla stagione estiva, per Alessandro Preziosi sembra essere tornata la primavera. Come informa il settimanale Oggi, l’attore è stato pizzicato in giro in dolce compagnia. La fortunata è una donna bionda. Le foto sono state pubblicate sull’ultimo numero della rivista uscita in edicola.

Alessandro Preziosi e la misteriosa donna passeggiavano felici per Roma “vicini vicini”, dopo aver mangiato in una trattoria. Tra i due sembrava esserci una forte complicità. Si tratta di una semplice amica o c’è qualcosa di più sotto? Secondo le indiscrezioni di Oggi sarebbe un vero e proprio amore, ma il tutto deve essere ancora confermato. Del resto, il carattere di Preziosi non aiuta a risolvere la questione, essendo sempre stato un uomo molto discreto e riservato circa la sua vita privata.

Alessandro Preziosi: un lungo periodo da single

A meno che la storia con la misteriosa bionda non venga confermata, è pur vero che Alessandro Preziosi risulta essere single da parecchio tempo. Come informa Gossip e TV, dopo la fine della love story con la studentessa Greta Carandini, di 16 anni più giovane, l’attore non sembra aver vissuto relazioni serie. Tra i flirt degni di nota da parte di Alessandro ricordiamo, tuttavia, quello con Elettra, oppure la ministoria con Bianca Brandolini d’Adda, ex fiamma di Lapo Elkann.

Cosa si sa sulla sua vita privata?

Alessandro Preziosi ha finalmente trovato la donna della sua vita? Difficile dirlo dinanzi a così poche prove. Il settimanale Oggi parla di una vera storia d’amore con questa donna non ancora identificata, ma nel futuro prossimo potremmo avere ulteriori aggiornamenti. Intanto, l’attore campano è concentrato sul lavoro. Dopo lo stop a causa della pandemia da Covid-19, Preziosi continuerà lo spettacolo “Totò oltre la maschera”.

Nella prossima stagione televisiva, inoltre, l’attore 47enne tornerà su Canale 5 nella fiction Scomparsi. Qui Alessandro Preziosi reciterà accanto a Claudia Pandolfi, interpretando un abile detective dal passato misterioso. Non solo lavoro, l’ex assistente universitario sta cercando di trovare sempre più tempo per la sua famiglia. Ricordiamo come l’artista sia papà di due figli: Elena (14 anni) e Andrea Eduardo (25).

Un tempo era Fabrizio Ristori e aveva la sua Elisa

Alessandro Preziosi e Vittoria Puccini si incontrarono sul set di Elisa di Rivombrosa. In tale fiction, Alessandro interpretava l’aitante conte Fabrizio Ristori, mentre Vittoria la bella (e popolana) Elisa Scalzi. Una storia d’amore impossibile ambientata nel Piemonte pochi anni prima della rivoluzione francese, ma che riuscì a concretizzarsi tanto nella fiction quanto nella realtà. Nel corso di una vecchia intervista, Puccini ha dichiarato che, nonostante il rapporto con Preziosi sia terminato, tra i due è rimasto un legame molto forte. Dopotutto, i due si vogliono ancora bene.