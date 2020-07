Ecco tutte le nuove uscite del mese di agosto 2020 sull’ormai famosissima piattaforma streaming

Netflix: il calendario di agosto 2020

Netflix si conferma la piattaforma streaming con più iscritti in assoluto. L’abbonamento è pagato da oltre 180 milioni di persone in tutto il mondo e per questo la società sta cercando di offrire quanto più possibile. Come ogni mese, infatti, Netflix ha pubblicato sui social il calendario del mese di agosto e ci sono dei titoli davvero interessanti.

La piattaforma offre film, serie tv, anime, ma anche contenuti originali e reality. Per il mese di agosto ci sono in programma Spongebob – fuori dall’acqua, Basic Instinct, Cambia la tua vita con un click dal primo giorno del mese. Poi il 4 e il 5 agosto saranno disponibili La Mummia, Go! Go! Cory Carson: campo estivo, Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy Vs il reverendo, Anelka: genio e sregolatezza e la terza stagione di The Rain. Dal 7 potremo vedere I maghi: i racconti di Arcadia, dall’8 Se Dio vuole, dal 14 Teenage bounty hunters, la quarta stagione di 3% e il film Project power.

Nella seconda metà del mese arriveranno Venom, John e la musica per gli alieni, Hoops. Il 21 agosto ecco che arriva l’attesissima quinta stagione di Lucifer. È l’evento praticamente più atteso dagli utenti, Netflix ha salvato la serie dopo che era stata cancellata due anni fa. Poi ancora L’ultimo colpo di mamma, la seconda stagione di Trinkets e Lo chiamavano Jeeg Robot.

Nell’ultima settimana di agosto saranno disponibili Rising Phoenix, Searching, la terza stagione di Aggretsuko e le prime due stagioni di Cobra Kai. Un calendario piuttosto ricco, non trovate? Voi che cosa sceglierete di guardare nelle vacanze estive? (Continua dopo la foto)

Lucifer: la serie tv più attesa

L’evento più atteso per gli amanti delle serie tv è sicuramente l’uscita della quinta stagione di Lucifer. Il diavolo in persona, stanco di essere Re degli Inferi, si trasferisce a Los Angeles e apre un Nigh Club. Qui incontra la detective Chloe Decker e collabora con la polizia usando i suoi poteri. La quarta stagione ci aveva lasciato l’amaro in bocca. Lucifer e Chloe erano finalmente pronti ad amarsi, ma lui è stato richiamato all’inferno.

Dal primo trailer che è stato pubblicato, dove si vede Lucifer alle prese con il gemello Michael, si preannuncia una stagione avvincente. Netflix ha già promesso che il prossimo anno ci sarà una sesta stagione, ma questa volta si tratta proprio dell’ultima. Curiosi di vedere come evolverà questa storia?