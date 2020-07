Jasmine Carrisi tradisce Al Bano e Loredana Lecciso: ‘i miei genitori…’

Al Bano e Loredana Lecciso genitori severi

In queste ultime settimane è uscito il primo singolo di Jasmine Carrisi. Un successo inaspettato che ha spiazzato lei e sopratutto suo papà Al Bano. In una recente intervista al settimanale Novella 2000, la giovane ha parlato molto dei suoi progetti futuri ma anche del rapporto che ha con i propri genitori. Il giornalista a tal proposito ha colto la palla al balzo chiedendole se Carrisi e Loredana Lecciso sono genitori permissivi oppure severi.

Diversamente da come sembrano, ha risposto Jasmine, mamma è papà sono davvero severi, tanto e in modo diverso. “Papà ci tiene allo studio, mentre la mamma si preoccupa soprattutto quando esco. Lei è più severa nel privato”. A quanto pare, dunque, possiamo dedurre che la coppia si comporta come qualunque genitore che si preoccupa per il figlio.

Jasmine Carrisi pronta a duettare con suo padre

Altra domanda che ultimamente sta scatenando il web è sapere se Jasmine Carrisi presto duetterà con suo padre Al Bano. La figlia di Loredana Lecciso ha risposto in maniera schietta e decisa affermando che lei e suo padre hanno due generi completamente diversi ma un giorno potrebbero stupire… In effetti, i fan, come già detto in precedenza non aspettano altro. E chissà, magari se potrebbero addirittura pensare di partecipare al prossimo Festival di Sanremo insieme.

Tra le tante cose che preoccupano Jasmine, quella che più le preme è il suo cognome. Non è la prima volta che un figlio di Al Bano lamenta tale cosa, infatti anche Romina Jr e Yari hanno sempre sentito un forte peso su di loro, tanto da decidere di lasciare il paese. A tal proposito la giovane ha rivelato che già adesso in molti pensano a lei come la figlia di… e che con questo cognome dovrà lavorare sempre il doppio per raggiungere i risultati che desidera.

Il successo di Jasmine con Ego

Jasmine Carrisi è appassionata di musica rap e trap e durante il lockdowm ha deciso di mettere in musica i suoi pensieri e scrive il testo di Ego. Il brano è uscito lo scorso mese è sembra già un vero successone. Il testo, apparentemente romantico, si è rivelato in realtà come una critica dei rapporti umani spesso superficiali, animati dal desiderio di apparire, di essere visti, di diventare famosi e sempre più cliccati.

Jasmine ha composto il testo di Ego mentre il Maestro Arterisio Paoletti, storico collaboratore di Al Bano, ha creato la traccia musicale del singolo. Suo padre, intanto, per farle una sorpresa , il 14 giugno 2020, giorno del suo diciannovesimo compleanno, ha fatto uscire in anteprima il pezzo su Radio Norba.