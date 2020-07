Oroscopo 31 luglio 2020: Toro attenti agli incidenti di percorso, Capricorno non vi affaticate

L’Oroscopo del 31 luglio esorta i Toro a prestare attenzione alle discussioni. I Leone dovrebbero chiarire alcuni aspetti della vita sentimentale

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Vi sentite ottimisti all’ennesima potenza in questo periodo. Tale condizione è sicuramente positiva per quanto riguarda la mente e lo spirito. Cercate solamente di non essere poco realisti. Non siete invincibili e non potete tramutare in oro tutto ciò che toccate, pertanto, evitate di fare scelte importanti.

Toro. L’Oroscopo del 31 luglio denota una giornata molto delicata. Oggi sarete pervasi da uno spirito distruttivo, che potrebbe condurvi verso decisioni inaspettate. Prestate attenzione ai litigi, perché potrebbero generare anche la fine di un rapporto, sia personale sia lavorativo.

Gemelli. Questo è un periodo tendenzialmente positivo, tuttavia, spesso c’è la tendenza a credere che i traguardi si possano raggiungere anche impiegando il minimo sforzo. Ebbene, ricordate che non è così. Dovete lavorare sodo per avere successo e questo è un concetto che vale tanto in amore quanto nel lavoro.

Cancro. La sfera lavorativa si accinge a raggiungere un cambiamento molto interessante. Dovete avere pazienza, che le soddisfazioni arriveranno solo con il tempo e con il sacrificio. In amore siete un po’ tesi. Se avete più di una relazione, questo è il momento di farla finita e prendere una decisione definitiva.

Leone. Qualcosa vi tormenta. Cercate di fare un’analisi introspettiva in modo da arrivare alla natura del problema e risolverlo. Andare a tentativi non farà altro che peggiorare ulteriormente la situazione. In amore dovete essere cauti, o c’è il rischio di incorrere in discussioni molto forti.

Vergine. In amore vi sentite un po’ troppo sovraccaricati di emozioni, sia positive che negative. Forse il partner non si sta comportando esattamente come vorreste e questo vi rende frustrati. Cercate di parlare dei problemi in odo da risolverli. Nel lavoro c’è un po’ di stress accumulato.

Previsioni 31 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia. In ambito lavorativo sarete appagati da belle soddisfazioni, ma dovete essere attenti e cauti e, soprattutto, pazienti. In amore, invece, meglio evitare di provocare troppo il partner, potrebbe stancarsi e dare luogo ad una reazione estrema. Prendetevi cura del vostro corpo, che spesso trascurate.

Scorpione. Periodo positivo per quanto riguarda i sentimenti. Se siete single e siete alla ricerca di una nuova avventura o una relazione stabile, questo potrebbe essere il momento propizio. Prestate attenzione ai nuovi incontri. Le questioni lavorative potrebbero generarvi un po’ di tensione, lasciatevi scivolare le cose addosso.

Sagittario. L’Oroscopo del 31 luglio vi esorta a fare una valutazione relativa alle vostre relazioni interpersonali. Se non siete soddisfatti di qualcosa, parlatene e risolvete il problema. Il momento è propizio per ottenere buoni risultati nel lavoro e per risolvere dissapori in ambito amoroso.

Capricorno. La giornata odierna si prospetta parecchio movimentata per i nati sotto questo segno. Sarete impulsivi e pieni di energia. In amore sarete audaci ed intraprendenti, cosa positiva specie se siete single. Nel lavoro, invece, potreste sovraccaricarvi di troppi incarichi e questo non gioverà al vostro corpo e alla mente.

Acquario. In questo momento vi sentite oppressi dal peso delle responsabilità e dagli impegni. Ricordate, però, che il periodo è positivo e non c’è alcun motivo di essere turbati e tesi per qualcosa. Attivatevi per raggiungere i vostri obiettivi e guardate al futuro con maggiore ottimismo.

Pesci. Questo non è assolutamente il momento giusto per prendere decisioni importanti. Seppur nella vostra testa potreste essere convinti di essere nel giusto e di agire in modo corretto, ricordate che in questo periodo siete pervasi dalla fantasia e dagli impulsi. Prestate molta attenzione sul lavoro.