Riccardo Scamarcio futuro papà, arrivano le dichiarazioni di Laura Chiatti

Riccardo Scamarcio è diventato papà, i complimenti di Laura Chiatti

Riccardo Scamarcio è diventato papà, è proprio di queste ore la notizia della nascita della sua prima bimba nata dalla relazione con Angharad Wood, un’imprenditrice inglese, donna di spettacolo tanto conosciuta che secondo le prime voci di corridoio avrebbe sposato in segreto.

La loro relazione è stata vissuta di nascosto, sin dall’inizio. Di lei si è saputo poco e niente soltanto qualche tempo fa, in realtà stanno insieme da due anni. Hanno vissuto tutto nell’assoluta riservatezza proprio perché entrambi sono tanto legati alla privacy. A dimostrazione di ciò, nessuno dei due aveva confermato la dolce attesa della donna.

Soltanto qualche settimana fa, per motivi evidenti, si è appresa la notizia che Riccardo Scamarcio stesse per diventare papà. Ha scelto la tutela. È stata soltanto Laura Chiatti ad intervenire nella questione e a dedicare loro delle bellissime parole, in particolar modo riferendosi a Scamarcio, suo amico di sempre. Verso il collega ed amico la donna ha speso parole di affetto proprio alla vigilia della nascita della piccola. Ha affermato che molto probabilmente Riccardo sarà un padre speciale, pazzesco, ci sa fare, ama i bambini e alla sua piccola non mancherà nulla.

Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti amici sin da quando erano giovanissimi oggi sono legati da un affetto infinito

Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti si sono conosciuti da giovani, proprio sul set del romanzo di Federico Moccia “Ho voglia di te”. Si conoscono da più di vent’anni ecco perché si può sbilanciare affermando che ha un’anima profonda ed è un uomo di cuore grande e buono. Per lui si tratta della prima bambina, mentre per la sua compagna è la seconda figlia in quanto ne ha già una nata dalla relazione precedente. Lei ha 6 anni in più rispetto all’attore italiano che in passato ha avuto una relazione simile, con l’attrice Valeria Golino, altrettanto grande rispetto a lui.

La relazione tra i due è finita proprio qualche anno fa, per motivi che non sono mai stati rivelati. Tutto ciò che ha avuto a che fare con loro, tranne proprio i motivi della separazione, sono finiti in pasto al gossip. Probabilmente proprio per questo, stavolta vuole mantenere quanto più possibile segreto tutto ciò che ha a che fare con lui e la moglie.

In versione papà con passeggino e bebè a bordo è il massimo della dolcezza

L’uomo è stato già visto in giro per la strada con la carrozzina, mentre porta a spasso la sua bimba. E’ estremamente dolce. Di lui ultimamente si è parlato davvero poco, perché non dà modo di attirare l’attenzione dei media. L’attore odia il gossip, odia il chiacchiericcio, soprattutto quando si tratta di notizie false. I social per lui sono un in più che usa raramente.