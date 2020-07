Anna Boschetti minaccia gli haters, loro replicano: “Ti veniamo a prendere fin a casa” (FOTO)

La protagonista di Temptation Island, Anna Boschetti, ha pubblicato delle Instagram Stories nelle quali ha minacciato gli haters di denunciare tutto a causa delle calunnie trapelate in questi giorni. I diretti interessati, però, sembrerebbero non aver preso affatto bene la questione.

Sul web, infatti, è sorta una vera e propria guerra mediatica tra la donna e molti telespettatori del reality show. Andiamo a vedere cosa è successo nel dettaglio.

Le minacce di Anna Boschetti

In queste ore si sta molto parlando delle minacce che Anna Boschetti ha fatto contro gli haters. Nello specifico, la protagonista è stata accusata di essere solo un’arrivista interessata ai soldi di Andrea. Lei, nonostante sia vincolata ad un contratto con il programma, per il quale non può adoperare i social fino a che non vanno in onda tutte le puntate, ha deciso di parlare. Attraverso delle IG Stories, che attualmente non sono più presenti sul suo profilo, la protagonista ha detto che gli utenti del web non hanno la minima idea di cosa li aspetta una volta che potrà agire.

Nel momento in cui potrà tornare ufficialmente sui social provvederà a sporgere denuncia contro tutti quelli che l’hanno insultata, in quanto non tollera che vengano dette certe cose sul suo conto. Ad infastidirla maggiormente è stato il fatto che sembrerebbero tirate in ballo anche le sue figlie. Ad ogni modo, dopo tale sfogo, è stata immediata la replica degli utenti del web.

La reazione spietata degli haters

Numerosi haters sono andati al di sotto dell’ultimo post pubblicato da Anna Boschetti su Instagram ed hanno provveduto a minacciarla a loro volta. Diverse persone hanno detto che la donna non fa paura a nessuno con le sue dichiarazioni, anzi. Se ha tutto questo interesse di confrontarsi con chi l’ha criticata provvedesse a divulgare il suo indirizzo di casa. Alcuni utenti, dunque, hanno dichiarato di essere disposti ad andare fino all’abitazione della dama per dirle in faccia tutto ciò che pensano di lei.

Con tale gesto, dunque, la fidanzata di Andrea non ha fatto altro che inimicarsi ancora più persone. Inoltre, molti commenti sono rivolti ad Andrea e al fatto che dovrebbe aprire gli occhi e smettere di stare con una donna così cattiva e calcolatrice come Anna. Recenti indiscrezioni, però, rivelano che i due stanno ancora insieme.