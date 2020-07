Il Principe William si confessa, ecco qual è il regalo peggiore fatto a Kate

Il Principe William svela dettagli incredibili durante un’intervista

Il Principe William ha confessato alcuni dettagli circa la sua vita privata e sulla relazione con Kate. Ci si chiede come un Principe possa aver attirato l’attenzione di una donna comune, come sia riuscito a farla innamorare di sé, quali regali le abbia potuto fare. Si immaginano grandi pensieri, la risposta però lascia sbalorditi. Quando il Principe ha svelato un dettaglio tanto curioso tutti sono rimasti senza parole. Gli hanno chiesto quale fosse il regalo più strano, il peggiore che ha pensato di farle. Lui ha risposto che le ha regalato un paio di binocoli.

Ne ha parlato durante l’apparizione sul podcast della BBC Radio Five Live That Peter Crouch Podcast ammettendo di averlo fatto proprio all’inizio della conoscenza. In realtà ci teneva tanto a farle un bel regalo, voleva sbalordirla, ride mentre afferma di esserci riuscito in qualche modo. Ha sempre visto Kate come una donna molto raffinata, dolce, elegante, delicata, quindi ha pensato bene di acquistare un binocolo tutto per lei. Soltanto dopo, a giochi conclusi, ha capito che non è stata un’idea brillante, ma ormai il danno era stato fatto.

Il Principe William ha conquistato la dolce Kate con il suo modo di fare semplice e alternativo

Il principe William ha ammesso che è stato un errore assurdo commesso proprio all’inizio del corteggiamento, se lei fosse stata un’altra probabilmente avrebbe preso subito le distanze da lui. Invece ha apprezzato il tentativo e le ha dato una seconda opportunità innamorandosi di lui proprio per questo suo modo di fare. Quel dono tra l’altro ha segnato l’inizio della relazione.

Pensa di averla convinta attraverso la sua spontaneità, la sua semplicità dimostrata con un gesto inaspettato, che secondo lui poteva essere davvero bello, in realtà è stato il peggiore che potesse mai pensare di fare. La donna non ha mai parlato di tutto questo, soltanto adesso, dopo le rivelazioni del marito ha ammesso di essersi chiesta per lungo tempo il motivo di questo regalo. Non ha mai trovato risposta alla domanda.

I gossip sulla famiglia reale aumentano ogni giorno di più, Kate e William finiti sui giornali per le scelte di Harry e Meghan

Ultimamente la coppia è finita sui giornali di gossip, non per loro perchè non danno modo di parlare degli affari privati essendo molto riservati. Più che altro se ne parla a causa dell’uscita dalla famiglia reale di Harry e Meghan.

In quest’occasione si parla di Kate che secondo indiscrezioni avrebbe consigliato e spinto più volte Harry a cambiare idea e a lasciare Meghan perché secondo il suo giudizio non sarebbe stata la donna ideale per lui. Mentre di William si è parlato soltanto dell’allontanamento radicale dal fratello al quale era tanto legato.