Elena Morali nei guai, l’ex Pupa accusata di razzismo: “La trovo una cosa stupida”

Elena Morali accusata di essere razzista

Da qualche giorno Elena Morali si trova nella gettonata Formentera per fare delle vacanze insieme alla persona che ama. Ovviamente l’ex Pupa documenta il tutto con delle foto su Instagram rendendo partecipi i suoi numerosi follower.

Di recente la ragazza ha condiviso un’immagine del neo fidanzato Luigi Favoloso commentando con la parola ‘negretto’. La frequentatrice dei salotti di Barbara D’Urso faceva riferimento al colore della pelle dell’ex di Nina Moric che, grazie all’abbronzatura, è diventato molto più scuso del suo colorito tradizionale.

Ma il termine usato dall’ex gieffina è stato considerato cattivo e addirittura incitazione al razzismo. Ovviamente la giovane non è rimasta a guarda re intervenendo in prima persona attraverso delle Stories su IG per far chiarezza sulla vicenda: “Io avrei evitato questa storia perché dare spiegazioni la trovo una cosa stupida però sapete che a me piace scherzare”.

Il duro sfogo social dell’ex Pupa

Quello che ha fatto indignare molto Elena Morali, al punto da realizzare delle lunghissime clip poi postate su Instagram, è il fatto che il popolo del web ha sempre da puntare il dito contro non accorgendosi che lei stava parlando con ironia.

L’ex fidanzata di Scintilla ha detto anche che non aveva nessuna intenzione di offendere nessuno utilizzando il termine ‘negretto’, ma semplicemente voleva far capire ai seguaci quanto la persona che ama fosse abbronzato in questo ultimo periodo. La nota influencer ha detto pure: “Vorrei capire, nella vita di tutti i giorni, che persona non dice, quando una persona è abbronzata, quello che ho scritto io”.

Elena Morali parla delle critiche da parte degli uomini alle donne rifatte

Durante il suo duro e lungo sfogo social, Elena Morali ha anche menzionato tutta quella gente che offende il genere femminile solo perché alcune di esse siano ricorse alla chirurgia estetica per rifarsi qualche parte del corpo.

“Perché ci sono tante persone che si permettono, su Instagram, di insultare in modo pesante le donne che hanno voglia di sistemarsi, di farsi due punture?”, ha asserito la soubrette che ha trovato la popolarità grazie a La Pupa e il Secchione. Una domanda che quest’ultima ha posto a tutti coloro che la seguono sui social network. “Segnalate loro, non rompete a me!”, ha concluso la compagna di Luigi Favoloso.