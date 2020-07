Sonia Bruganelli attaccata dagli haters per l’orologio vistoso: “Cafona ed ignorante…” [FOTO]

Sonia Bruganelli ancora una volta nel mirino degli haters

Ancora una volta Sonia Bruganelli è stata presa di mira dai cosiddetti leoni da tastiera per aver condiviso su Instagram qualcosa che a loro ha dato fastidio. E se l’altra vola gli haters si sono arrabbiati per la frase di Lady Bonolis sul fatto di essere stanco dopo una giornata ad abbronzarsi, stavolta nel mirino ci è finito l’orologio vistoso.

Spesso e volentieri gli utenti web hanno puntato il dito contro la moglie del mattatore Paolo per le sue spese giudicate esorbitanti. Ad esempio per spendere troppo per le vacanze di lusso, come l’ultima fatta a Trani, dopo essere tornata da Formentera. ma in passato l’imprenditrice è finita nel calderone anche per aver utilizzato un jet privato per spostarsi più facilmente visto i problemi motori della sua primogenita.

La moglie di Paolo Bonolis criticata per un orologio vistoso

Nelle ultime ore Sonia Bruganelli ha condiviso su Instagram una foto realizzata durante la vacanza che sta facendo col marito Paolo Bonolis e i loro tre figli. A corredo dello scatto in questione, l’imprenditrice ha commentato con la seguente didascalia: “Punti di vista”. Iniziativa social che ha scatenato una serie di critiche da parte dei leoni da tastiera che non perdono tempo a polemizzare su qualsiasi cosa la donna posta su IG.

“Sei sempre la solita cafona coatta”; “Ti sei solo arricchita. Vai a zappare la terra! L’unico lavoro adatto ad un’ignorante come te! Invece di perdere tempo a postare le tue ca****, preoccupati di portare i tuoi figli da un bravo dietologo,ne hanno proprio bisogno”, sono questi alcuni commenti al vetriolo apparsi sotto il contenuto citato prima. (Continua dopo il post)

Le critiche dei detrattori e le difese da parte dei follower

Ma le frasi al veleno contro Sonia Bruganelli non sono passati inosservati ai veri follower della moglie di Paolo Bonolis. Infatti gran parte di essi si sono scagliati contro i leoni da tastiera che spesso si nascondono dietro profili fake.

Si è scatenata una vera e propria battaglia social tra chi attacca l’imprenditrice e titolare della SDL 2005, e chi invece non sopporta gli utenti che accusano la donna per qualsiasi cosa faccia. Anche in questo caso la diretta interessata ha lasciato correre per evitare ulteriori tensioni su Instagram.