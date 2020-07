Giovanna Abate troppo dimagrita, la foto spaventa i fan: “Si contano le ossa” (FOTO)

Giovanna Abate si trova in vacanza in compagnia di altri ex volti di Uomini e Donne e in queste ore ha pubblicato uno scatto che ha fatto preoccupare i fan, la fanciulla sembra troppo dimagrita. Diversi utenti, infatti, sono intervenuti per capire cosa sia successo.

Lo scatto la ritrae in costume da bagno, in una posizione anche alquanto innaturale e scomoda. Ad ogni modo, il dettaglio che ha catturato l’attenzione di molti fan è presente sulla sua pancia.

La foto incriminata di Giovanna Abate

In questi giorni Carlo, Cecilia, Sara e Sonny sono ad Ibiza a godersi le vacanze estive. I protagonisti hanno preso una mega suite all’interno di un hotel di lusso dell’isola e le clip sono divenute virali. Dopo aver affrontato un viaggio di diverse ore e una notte completamente insonne, al gruppetto si è aggiunta anche Giovanna. Quest’ultima ha condiviso con i fan questa esperienza attraverso foto, video e Instagram Stories. Uno degli ultimi scatti, però, ha generato parecchio clamore.

Il motivo risiede nel fatto che Giovanna Abate appare troppo dimagrita. Nello scatto, l’ex tronista sfoggia un costume da bagno in due pezzi dalla fantasia estremamente estiva e colorata. La dama è adagiata su di una barca mentre alle spalle c’è il mare. La posa assunta, però, ha messo in evidenza la sua vita strettissima, al punto da far uscire tutte le costole di fuori. (Continua dopo il post)

Le accuse di essere troppo dimagrita

Diversi utenti, allora, non hanno potuto fare a meno di intervenire per palesare il loro dissenso dinanzi tutto questo dimagrimento. In molti hanno accusato la protagonista di aver tirato dentro la pancia, allo scopo di sembrare più magra, fino ad arrivare quasi a scoppiare. Altri, invece, ritengono semplicemente che Giovanna Abate sia troppo dimagrita. Al di sotto del post in questione, però, si è scatenata una grossa polemica, in quanto hanno cominciato ad intervenire fan e haters scontrandosi tra loro.

A rispondere alle accuse contro Giovanna ci hanno pensato alcune fan, le quali hanno chiarito che è tutta colpa della posizione. Avendo inarcato un po’ la schiena, infatti, l’Abate avrebbe messo in risalto le ossa presenti sul costato apparendo più magra del dovuto. In ogni caso, almeno per il momento, la diretta interessata non ha replicato in quanto si sta godendo serenamente la vacanza insieme agli amici.