Un posto al sole, spoiler 3-7 agosto 2020: Alberto contro Patrizio

Cosa succederà nelle nuove puntate di Un posto al sole in onda su RAI 3 dal 3 al 7 agosto 2020 in prima visione assoluta? Susanna ed Eugenio sono sempre più complici e Alberto ha notato la cosa, tanto da capire che potrebbe essere la sua salvezza per liberarsi di lui e delle pressanti domande su Tregara, che continua a tramare nell’ombra. Intanto, Marina non sa come fare a conciliare lavoro e vita privata, dopo che Fabrizio le ha proposto di diventare amministratore delegato dei cantieri Flegrei. Accetterà l’incarico?

Silvia e Rossella sono ad un punto di non arrivo. La moglie di Michele non accetta che la figlia non collabori nelle faccende domestiche. Dal canto suo, Rossella è impegnata con l’università e il tirocinio e lo stress rischia di farle perdere la concentrazione. Guido e Mariella, ormai marito e moglie, si apprestano a passare la loro prima notte di nozze, ma un imprevisto è alle porte.

Un posto al sole, anticipazioni dal 3 al 7 agosto 2020 su Rai 3

Nelle puntate della longeva soap opera partenopea in onda su Rai 3 la prossima settimana, Susanna inizierà a pensare al matrimonio con Niko e non sembrerà esserne così convinta. Tuttavia, come svelano gli spoiler di Un posto al sole, l’avvocatessa proverà a rassicurare il suo promesso sposo. Nicotera e Viola non smetteranno di litigare e in casa si respirerà solo tensione, finendo per inasprire il loro rapporto. Serena invece rifletterà sulle parole di Filippo, pronto a fare un passo indietro.

Le anticipazioni di Un posto al sole svelano che Filippo proverà a distrarsi passando qualche giorno con la piccola Irene, che sta risentendo molto della separazione. Serena sarà in piena confusione e Leonardo non capirà che cosa stia passando nella testa della sua nuova fidanzata. Nel frattempo, Patrizio continuerà a prendersi cura di Clara, maltrattata come sempre da Alberto.

Marina si butta nel lavoro

Proseguendo con gli spoiler delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda su Rai 3 dal 3 al 7 agosto 2020, Franco cancellerà per sbaglio le registrazioni del programma Tv di Giulia, che andrà su tutte le furie. Intanto, Guido e Mariella staranno per passare la loro prima notte di nozze, ma dovranno fare i conti con Sergio e Bice, che non vogliono riappacificarsi.

Infine, negli episodi di Un posto al sole della prossima settimana, Alberto si scontrerà con Patrizio, geloso della sua vicinanza con Clara. La situazione si farà alquanto complicata per il ragazzo. Rossella invece cercherà un compromesso con Silvia.