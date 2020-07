Una vita, spoiler 2-8 agosto 2020: Emilio deve lasciare Acacias

Vediamo insieme le anticipazioni delle puntate di Una vita in onda su Canale 5 dal 2 all’8 agosto. Ricordiamo che, a causa della sospensione temporanea di Beautiful dovuta alla pausa estiva, la soap ambientata ad Acacias propone due episodi al giorno, per la gioia dei fan.

Nelle puntate di Una vita della prossima settimana, Cinta sprofonderà nella tristezza più totale. La giovane verrà a sapere che Emilio, il ragazzo che ama, deve lasciare improvvisamente il quartierino. Cinta pregherà così sua madre Bellita di portarla con lei in Argentina, sperando di dimenticarlo. Intanto, la truffa di Genoveva e Alfredo continua.

Una vita anticipazioni puntate dal 2 all’8 agosto 2020 su Canale 5

Emilio riceve una lettera con brutte notizie ed è costretto a lasciare Acacias, facendo disperare Cinta. La ragazza non vuole più rimanere nel quartierino. Bellita e Arantxa non capiscono il motivo della sua tristezza e provano a risollevarle il morale, ma senza successo. Stando alle anticipazioni di Una vita, Agustina continuerà a stare sempre più male e mediterà di uccidersi. Ursula non farà nulla per farle cambiare idea. La domestica, rimasta sola nella sua stanza, si getta nella finestra. E’ proprio la Dicenta con altri vicina trovarla in strada in condizioni pietose.

Gli spoiler di Una vita svelano che Agustina viene ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Ursula, per non destare sospetti, la veglia giorno e notte. I medici la informano che vi è la possibilità che possa perdere un braccio. Nel corso delle puntate, si verrà a sapere che a ridurre in quello stato Agustina sono state Ursula e Genoveva. Intanto, Ramon cerca di rimediare con Carmen e si scusa per averla trattata con poca delicatezza. Grazie al suo intervento, il Palacios si riconcilia con Milagros.

Genoveva rapisce Milagros

Le anticipazioni di Una vita delle puntate su Canale 5 dal 2 all’8 agosto rivelano che la Salmeron rapirà per qualche ora Milagros. In questo modo darà il tempo ad Alfredo di fornire una versione credibile ai vicini riguardo l’investimento dei loro risparmi nella banca americana che, come sappiamo, è una truffa. Liberto vuole accettare, così come Bellita e Josè, già con una situazione economica disastrata.

Infine, nelle puntate di Una vita della prossima settimana, Carmen si convincerà delle buone intenzioni di Ramon e gli concederà una seconda possibilità. Il Palacios sarà contento di poter riabbracciare Milagros, anche se presto dovrà salutarla di nuovo. Agustina si riprende lentamente, ma non sa che Genoveva e Ursula stanno tramando alle sue spalle.