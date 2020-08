Tempesta d’amore, spoiler 3-7 agosto 2020: Nadja nei guai

Cosa accadrà nelle puntate di Tempesta d’amore in onda su Rete 4 dal 3 al 7 agosto 2020? Dirk e Christoph saranno in serio pericolo, dopo che la perfida Annabelle penserà bene di rapirli e chiuderli in una cantina. I due tenteranno di chiedere aiuto, ma qualcuno sentirà le loro urla disperate? Nel frattempo, ci saranno degli sviluppi nel rapporto tra Franzi e Tim, che proveranno a riavvicinarsi. I due balleranno un lento, ma non mancheranno imprevisti.

Stando agli spoiler di Tempesta d’amore, Christoph e Dirk attireranno l’attenzione di Walter, che prometterà loro di andare in cerca di aiuto. L’uomo però è affetto dal morbo di Alzheimer e così si scorderà tutto quanto pochi minuti dopo. Nel frattempo, Franzi non riesce a sostenere lo sguardo di Tim e così lo lascia nel bel mezzo della loro serata romantica.

Tempesta d’amore anticipazioni 3-7 agosto 2020 su Rete 4

Nel corso dei prossimi episodi della soap opera tedesca, Natasha avrà un duro scontro con il padre dopo aver scoperto che quest’ultimo, sapendo di non avere più molto tempo a disposizione, ha affidato il suo testamento biologico a Michael. Natasha ne sarà delusa ma i due capiranno di volersi comunque molto bene. Continuando con gli spoiler di Tempesta d’amore, Michael continuerà ad indagare sulla strana morte di Romy e sarà sempre più convinto che a causarne il decesso sia stata un’erba velenosa. A tal proposito, il facchino dell’hotel gli rivelerà che delle erbe pericolose sono sparite tempo fa, cosa che metterà in allarme il medico.

Le anticipazioni delle puntate di Tempesta d’amore della prossima settimana raccontano che Dirk e Christoph saranno ormai allo stremo delle forze e crederanno di non farcela. Per fortuna, Andrè e Linda si accorgeranno della loro assenza e proveranno a fare delle ricerche nel luogo in cui sono stati rinchiusi dalla perfida Annabelle.

Tim vuole riconquistare Franzi

Nelle puntate di Tempesta d’amore dal 3 al 7 agosto 2020 su Rete 4, Nadja verrà a sapere che Tim è intenzionato a riconquistare Franzi e così deciderà di affilare le unghie per non farselo scappare. Ci sarà anche un colpo di scena che riguarda la relazione tra Andrè e Linda: lo chef le chiederà di diventare sua moglie.

Intanto Michael, durante le sue ricerche volte a far luce sulla morte di Romy, viene a sapere che Annabelle era in possesso di un libro che illustrava le proprietà delle varie erbe velenose e si convincerà che la donna c’entri con il decesso della giovane. Pare che il corpo di Romy verrà riesumato.