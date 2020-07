Serena Enardu sbotta contro i giornali: “Non credete a niente, è tutto falso” (FOTO)

Da un paio di giorni sui giornali e sui siti di gossip si sta molto parlando di Serena Enardu. La donna è finita al centro dell’attenzione per due episodi accaduti nella sua vita in queste ore.

Il primo riguarda sicuramente l’incontro con Pago, mentre il secondo è relativo all’incidente domestico avvenuto questa notte a casa sua per colpa di una blatta. La protagonista non ha gradito le voci che sono state messe in circolo sul suo conto ed ha sbottato furiosa.

Lo sfogo di Serena Enardu contro i giornali

Serena Enardu ha dato luogo ad un pesantissimo sfogo contro i giornali che, in questi giorni, hanno parlato di lei. Ciò che maggiormente le ha fatto perdere le staffe è il fatto che molti siti, pur di fare qualche visualizzazione in più, sarebbero disposti a scrivere di tutto e a inventare cose fasulle. In particolar modo, secondo il suo punto di vista, in molti avrebbero ricamato sulla vicenda generando un allarmismo insensato. In primo luogo, ha chiarito che l’incontro con Pago non denota affatto un ritorno di fiamma.

I due hanno semplicemente approfittato del fatto che gli animi si fossero rasserenati per confrontarsi su quanto accaduto. In secondo luogo, invece, l’incidente avvenuto con la blatta questa notte non è stato nulla di eclatante. Molti giornali hanno detto che lei si sia intossicata a causa dell’inalazione di sostanze tossiche ed è stata male. Ebbene, questa cosa non sembra assolutamente vera. (Continua dopo la foto)

Il silenzio di Pago

Nel corso delle Instagram Stories, quindi, Serena Enardu ha sminuito alcuni giornali per la bassezza di certe notizie. In realtà, però, è stata la diretta interessata a dipingere la notte appena trascorsa come un vero incubo. Sempre lei ha dichiarato di essersi svegliata tutta gonfia a causa dell’inalazione di alcune sostanze nocive all’organismo. Così come altrettanto veritiere sono le dichiarazioni fatte in merito alla terribile fobia che ha di certi insetti. Per questo motivo, il suo sfogo risulta alquanto strano per molti follower.

Nel frattempo, però, se lei si sta dilettando ad affrontare queste situazioni sui suoi social, Pago sta ignorando completamente quanto accaduto. Sul suo profilo Instagram, infatti, non è presente nessun riferimento all’incontro avvenuto con la sua ex. Il cantante ha pubblicato solamente dei video che lo ritraggono mentre si allena e tira calci e pugni contro un sacco di boxe.