Federica Sciarelli gaffe a luci rosse a Chi l’ha visto

Durante la trasmissione Chi l’ha visto sbotta la conduttrice Federica Sciarelli e fa una gaffe a luci rosse, subito il video diventa virale

Ogni battuta è buona per ridere e scatenare ilarità. Anche durante alcune trasmissioni, come ad esempio Chi l’ha visto, possono capitare delle cose inaspettate. Ma cosa è successo? In questa edizione la conduttrice del programma Federica Sciarelli ha chiuso con il botto. E come ha fatto? Nulla di sconvolgente, semplicemente con una gaffe a luci rosse che ha caratterizzato l’ultima puntata.

Sono tantissimi i casi di cui si è occupata la Sciarelli da quando è alla conduzione della trasmissione di Raitre. Durante l’ultima puntata di questa edizione del programma la Sciarelli ha dato più spazio al caso di Alessio Vinci. Si tratta di uno studente di 18 anni morto nel 2019 a Parigi. La Sciarelli mentre si è rivolta al pubblico ha fatto una gaffe innocente.

Federica Sciarelli battuta divertente

La conduttrice sicuramente era emozionata, visto che era l’ultima puntata della trasmissione. La Sciarelli è stata sorprendente con la sua battuta e la sua gaffe è diventata virale. Ma cosa ha detto la Sciarelli? La conduttrice ha detto che i suoi inviati controllano, verificano e studiano con voi questo ca**o. E’ mai possibile? Nooo, c’è stata confusione e indubbiamente la Sciarelli voleva dire studiamo con voi questo caso“.

Il piccolo errore è stato notato dal pubblico televisivo e presto il video è diventato virale. Da tanti anni Federica Sciarelli è al timone della trasmissione Chi l’ha visto? A mantenerla ancora alla guida del programma sono la sua professionalità e la squadra competente che gestisce i vari casi.

La Sciarelli rimane al timone del programma

I telespettatori hanno trovato divertente la battuta e si è capito che è stata una gaffe innocente. In un’intervista rilasciata a La Stampa a luglio 2020 ha detto che lei è abituata a prendere il dolore degli altri e a trasformarlo in rabbia civile. Il programma per lei è la sua vita e qualche tempo fa aveva chiesto di fare una pausa.

La conduttrice aveva bisogno di una pausa ma l’azienda l’ha pregata di restare. Così lei è rimasta e continuerà quindi a condurre la trasmissione. Si era anche parlato di una sorta di allontanamento da parte della Rai, ma non è affatto vero. La Sciarelli rimane per la gioia dei sostenitori e dei suoi spettatori che sono numerosi.