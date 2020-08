Arisa, costume intero addio, sfoggia un bel bikini fan in delirio (FOTO)

La foto hot in bikini di Arisa conquista tutti, i fan sono in delirio, altro che costume intero, le forme risaltano tutte

Non manca mai di stupire Arisa e anche con uno scatto in bikini riesce a conquistare tutti. La cantante ha deciso di dare un calcio al costume intero e i fan impazziscono, tanti i complimenti che le piovono a pioggia sul social. Gli scatti della cantante continuano quindi a colpire e adesso protagonista è il fisico di Arisa, davvero sexy e scattante.

Nel nuovo scatto indossa un costume particolarmente sexy. Il bikini mette in risalto la sua bellezza e le fa mostrare le sue forme. Quando aveva indossato il costume intero e aveva postato la foto subito era comparsa qualche critica. Invece, a sorprendere i fan è proprio lo scatto di oggi, che permette loro di ammirare una Arisa diversa.

Arisa sfoggia un bikini da urlo

Arisa accanto allo scatto pubblica anche una didascalia. E’ su Instagram che la cantante ringrazia casadeljazz , che adora tantissimo. Senza di loro aggiunge anche che non avrebbe la forza di ricominciare. La cantante ha un magnifico rapporto con i fan ed è con loro che dialoga spesso, confidando tutte le sue paure e le sue incertezze. E se le sue parole sono state buttate lì quasi per caso, ma non è così, “Ricominciare ancora” è il titolo del suo singolo.

Il titolo del suo ultimo lavoro è anche un inno alla ripartenza. Arisa ha raccontato di aver tenuto la canzone da due anni nel cassetto. In un’intervista pubblicata il 30 luglio a TV Sorrisi e Canzoni ha confessato che la canzone è di Claudia Franchini e Federica Abbate de “I serpenti”.

Il nuovo singolo di Arisa è un inno alla ripartenza

Arisa ha anche aggiunto nell’intervista che le era capitato di canticchiare la canzone e aveva deciso che doveva pubblicarla. Il testo è un inno alla ripartenza, una spinta per andare avanti nonostante tutto. Il periodo appena passato è stato duro e ancora oggi non c’è la parola fine.

Però bisogna andare avanti e il titolo parla chiaro, non ci si può fermare, ma bisogna ricominciare. La cantante ha però voluto precisare che con questa sua nuova canzone non ha intenzione di entrare in competizione con nessuno. Come tutti sanno, durante l’estate ci sono dei tormentoni che diventano subito dei successi, ma lei non mira a questo.