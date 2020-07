Antonella Elia esce single da Temptation Island, “Ti amo, ma mi fai schifo..”

L’ultima puntata di Temptation Island è andata in onda ieri 30 luglio 2020. I primi protagonisti del falò di confronto sono stati Antonella Elia e il compagno Pietro Delle Piane. I due fidanzati avevano iniziato il confronto nella puntata precedente che si era chiusa con un sonoro schiaffo della showgirl al suo uomo perché delusa dal suo comportamento.

Pietro Delle Piane non immaginava che la compagna fosse al corrente del presunto bacio con la single Beatrice. Evento che ha cercato di minimizzare in ogni parte ma che non ha trovato le scuse di Antonella Elia. La donna ha preso una decisione definitiva alla fine del falò uscendo da sola e lasciando, quindi, il fidanzato.

Antonella Elia, parole dure durante il falò

Antonella Elia, lo avevamo già visto durante la scorsa puntata, non ha proprio mandato giù il comportamento del fidanzato nel villaggio di Temptation Island. Mai e poi mai si sarebbe aspettata di vivere un’esperienza simile e mai e poi mai si sarebbe aspettata di uscire dal programma da single. Eppure è proprio quel che è successo. Nonostante le tante scuse del compagno, la showgirl è stata irremovibile.

Pietro Delle Piane, quindi, non merita il perdono di Antonella Elia nonostante lo stesso si sia anche inginocchiato davanti a lei. Durissime le parole della donna che, rivolgendosi al suo compagno, gli ha detto frasi come “Mi fai ribrezzo”, “Non ti posso nemmeno guardare in faccia” e, soprattutto, “Ti amo ma mi fai schifo”. Esiste parola più brutta da rivolgere al proprio uomo? “Risentiamoci tra sei mesi” ha sostenuto la Elia “quando imparerai a non perdere il controllo”.

Il comportamento sotto accusa

Nonostante la miccia che ha innescato il comportamento di Pietro Delle Piane sia partita proprio da Antonella Elia (che ha parlato del suo ex Fabiano), quanto fatto dall’uomo pare proprio imperdonabile. Cos’ha dato tanto fastidio alla Elia? Sicuramente il bacio che Delle Piane ha confessato a Lorenzo Amorosuo di aver dato alla single Beatrice. Un bacio non inquadrato dalle telecamere, eluse dai protagonisti.

“Mi hai fatto sentire sterile e sola” ha sbottato Antonella Elia, proseguendo “Non mi hai tutelata”. La showgirl si riferisce alla frasi utilizzate da Delle Piane che si è giustificato dicendo che le stesse fossero frutto della rabbia. “Ho sbagliato a dire quelle cose” ha sostenuto “perdonami e dammi una possibilità”. Nessuna chance per Delle Piane dato che la Elia ha deciso di uscire da sola. (Qui il video)