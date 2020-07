Antonella Elia e Pietro Delle Piane ad un mese da Temptation Island, cos’è successo? (Video)

Tra le coppie più attese a Temptation Island, Antonella Elia e Pietro Delle Piane hanno concluso il loro percorso nella maniera peggiore. Dopo un ultimo falò di confronto dai toni davvero molto accesi, infatti, i due fidanzati sono diventati ex. La showgirl torinese, infatti, ha deciso di uscire da sola dal programma lasciando, quindi, Delle Piane.

A nulla sono servite le scuse dell’uomo che ha provato a negare il bacio con la single Beatrice, a sminuire i suoi atteggiamenti e a chiedere scusa per le parole utilizzate. Antonella Elia è stata irremovibile. Ma cos’è accaduto ad un mese dalla fine del programma? Il responso è andato in onda nella puntata di ieri sera. Vediamo come stanno oggi le cose.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane un mese dopo

Come accade per tutte le coppie che completano il percorso di Temptation Island, sia insieme che da soli, anche per Antonella Elia e Pietro Delle Piane è arrivato il momento di rivedersi. Dopo un mese dal termine del programma, i due ex fidanzati si sono, così, riparlati dinnanzi alle telecamere. Eh sì, perché, a quanto pare, in questo lasso di tempo i protagonisti hanno avuto modo di vedersi e di parlare in privato.

Pietro Delle Piane si è presentato all’appuntamento di “Un mese dopo” con un mazzo di rose rosse per Antonella Elia. Ma non è tutto! L’uomo pare davvero intenzionato a sposare la showgirl che, dal canto suo, ha tenuto a “riabilitare”, in qualche modo, la figura di Pietro davanti a tutti. Il comportamento dell’uomo sarebbe stato scatenato dalle sue provocazioni e lei se ne sarebbe resa conto decidendo di recuperare il loro amore. (Qui il video)

Il dietrofront dopo il confronto

Antonella Elia, dapprima convintissima di voler tornare subito insieme al compagno, ha però fatto un piccolo dietrofront dopo il confronto con Delle Piane. La showgirl, difatti, ha contattato la redazione e ha tenuto a chiarire di nuovo le sue posizioni. “Ho rivisto le puntate e ho capito di non essere ancora pronta a perdonare Pietro” ha detto, sottolineando come soprattutto le parole dell’ex l’abbiano profondamente segnata.

“Io so che Pietro è anche altro, non solo la persona che abbiamo visto in tv” ha ribadito Antonella Elia che, però, ha rivendicato il diritto di perdonare Delle Piane seguendo i suoi tempi. Nessuna forzatura, dunque, ma solo la volontà di fare un passo alla volta verso il suo più grande amore.