Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso escono insieme da Temptation Island (Video)

L’avventura di Temptation Island si è conclusa con l’ultima puntata di ieri 30 luglio 2020. Durante questo appuntamento, tutte le coppie ancora rimaste in gioco si sono rincontrate e si sono potute confrontare nei falò definitivi. Tra le coppie interessate anche quella formata da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso.

I due, amatissimi dal pubblico al di fuori della trasmissione, hanno attraversato un percorso un po’ altalenante. Da un lato Manila Nazzaro ha trascorso i suoi giorni in totale serenità riservando, a volte, parole un po’ troppo dure al fidanzato Lorenzo. Dall’altro, l’uomo ha sofferto non poco la lontananza dalla compagna diventando il vero e proprio punto di riferimento per tutti gli altri all’interno del villaggio. Ma com’è andato il confronto? Vediamolo.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, il confronto

Il falò di confronto è sempre un momento di particolare tensione ed emozione per le coppie che hanno partecipato a Temptation Island. È stato così anche per Manila Lazzaro e Lorenzo Amoruso. Quest’ultimo, in particolare, appena sedutosi sul tronco ha dichiarato di aver più paura in questa circostanza che prima di una partita con una squadra fortissima come il Real Madrid.

Il confronto è iniziato pacificamente. Manila Nazzaro e il compagno si sono scambiati un sorriso e si sono chiesti come era andata. Amoruso ha tenuto a ribadire che, dalle parole della donna, era trasparso un ritratto che non gli corrispondeva. Non è vero, insomma, che lui non intende prendersi responsabilità e vuole fare il fidanzatino a vita.

Un dolce lieto fine

I video visti durante il falò non hanno scalfito più di tanto l’atmosfera. Manila Nazzaro ha confermato tutto quanto detto specificando sempre che non erano parole contro il compagno ma uno sprone per portare oltre la relazione. Sinonimo di un amore vero! Amoruso ha confessato di avere l’anello di fidanzamento praticamente pronto e che lo avrebbe voluto regalare alla donna nel giorno del suo compleanno.

Alla fine, Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro hanno deciso che nulla scalfisce il loro amore e che la loro storia meritava di continuare. È così che i due hanno lasciato il programma insieme. Ad un mese di distanza, poi, sono apparsi più uniti che mai. Hanno dichiarato a Filippo Bisciglia di essere in cerca di una casa a Roma dove poter realizzare il primo desiderio, la convivenza. Pare, poi, che i due stiano pensando ad allargare la famiglia e di avere un bambino insieme. (Qui il video)