Temptation Island, Anna e Andrea escono insieme dal falò di confronto (Video)

Ieri 30 luglio 2020 è andata in onda la puntata finale di Temptation Island. Tutte le coppie rimaste sono state chiamate al confronto definitivo e, tra queste, anche quella formata da Andrea e Anna. Una coppia molto discussa la loro in cui lei, desiderosa di formare una famiglia, ha scelto di attuare una strategia per raggiungere il suo obiettivo.

Obiettivo che, però, è stato ad un passo dallo sfuggirle dal momento che far ingelosire e soffrire il proprio uomo non è propriamente la tecnica giusta per convincerlo a fare un figlio. In ogni caso, l’esito del falò tra i due protagonisti di Temptation Island ha stupito un po’ tutti. Se, infatti, ci si aspettava una separazione si è rimasti delusi. Cos’è accaduto? Vediamolo.

Temptation Island, confronto acceso tra Anna e Andrea

Il primo a raggiungere il falò di confronto di Temptation Island è Andrea. Il ragazzo spiega sin da subito che la strategia di Anna non gli è piaciuta affatto e che, durante l’esperienza al villaggio, ha comunque compreso molte cose della sua vita. Tra queste, indubbiamente, anche la sua storia d’amore. All’arrivo di Anna, i toni si sono un po’ alzati. “Volevo farti soffrire, per farti capire che se tu mi lasci, soffrirai” ha esordito la giovane parrucchiera.

Visto il video del percorso di Anna a Temptation Island e tutti gli atteggiamenti con il single Carlo, Andrea ha mostrato tutto il suo rammarico. “Mi hai fatto passare per quello che non sono, che non si prende responsabilità”. Cosa che poi lui stesso ha smentito proseguendo “Mi sono preso un pacchetto grande ma l’ho fatto con il cuore”, sottolineando di non aver mai fatto mancare nulla né alla compagna, né alle figlie di lei.

La soluzione finale

Anna, però, insiste sempre sul fatto che Andrea non vuole formare una famiglia, che non desidera un figlio da lei. Proprio questo era stato il motivo che aveva spinto la coppia a partecipare a Temptation Island. “Tu devi rispettare i miei tempi” continua a sostenere Andrea.

Alla fine, però, alla fatidica domanda di Filippo Bisciglia, Andrea risponde rivolgendosi ad Anna “Tu sai quanto sono innamorato di te, tanto, dovrei uscire da qua da solo, ma…”. Il ragazzo non fa in tempo a finire di parlare che subito Anna conferma “Sì Filippo, esco con lui”. Ed è così che i due lasciano Temptation Island insieme sulle note di “Fai rumore” di Diodato. (Qui il video)