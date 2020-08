Guglielmo Scilla, finita la storia d’amore con Di Lella ecco le sue dichiarazioni

Guglielmo Scilla, le rivelazioni dopo la difficile decisione

Guglielmo Scilla, lo youtuber ha finalmente confessato la verità. Tra lui e Luigi Di Lella tutto è arrivato al termine. I due si sono lasciati, ormai da diversi mesi, esattamente a marzo. Fino ad ora però non ne ha voluto parlare, tenendo la questione soltanto per sé. I fan c’erano arrivati, molti immaginavano le cose fossero andate in questo modo. Lo youtuber ha affermato di aver preferito vivere questa situazione in modo solitario, chiudendosi in se stesso.

Ha rivelato tutto attraverso un video caricato su YouTube. Così ha raccontato che gli sono arrivati tantissimi messaggi da parte di persone che avevano capito come fossero andate le cose tra lui e Luigi. C’era da aspettarselo diventasse una questione social, tutto pubblico, dato che la loro relazione è stata sin da subito visibile. Sapeva che prima o poi avrebbe dovuto dare spiegazioni, adesso era arrivato il momento di farlo. L’ha fatto in ritardo, spiega, soltanto perché aveva bisogno di tempo per sé stesso.

Guglielmo Scilla, la rottura è avvenuta proprio all’inizio del lockdown ed era inevitabile

Guglielmo Scilla ha quindi spiegato che la rottura con tra loro due è avvenuta proprio all’inizio del lockdown, è un momento difficile per tutti, soprattutto per lui che aveva tante cose a cui pensare, forse troppe. Di conseguenza qualcosa andava tralasciata e forse ha trascurato un po’ troppo la loro relazione.

La storia d’amore con Luigi era nata nel 2018 ed è sempre stata vissuta come una storia d’amore importante che mai dimenticherà. Infatti la decisione di lasciarsi è stata tanto sofferta, però era inevitabile. Luigi è ancora oggi una persona speciale, lo sarà sempre. Gli vorrà sempre bene, addirittura afferma che molto probabilmente continuerà ad amarlo per tutta la vita perché si è sempre mostrato al suo fianco pubblicamente senza avere alcuna paura del giudizio altrui, si è lanciato a capofitto in una storia totalmente pubblica. Il che non è facile.

Luigi, un grande amore dal quale non si allontanerà mai definitivamente, resterà sempre nel suo cuore

Conoscerlo è stato per lui fondamentale, perché reputa di essere cambiato tantissimo al suo fianco. Gli ha insegnato tanto, un maestro di vita dal quale continuerà a prendere esempio anche prossimamente. A renderlo particolare è il fatto di essere stato il primo, l’unico a non vergognarsi della sua sessualità, a non vergognarsi di stare con un altro uomo. Per questo non si può fare altro che prenderlo come modello.

I due sono rimasti in ottimi rapporti, hanno soltanto deciso di separare le loro strade a livello sentimentale, però se c’è da scriversi o da sentirsi ogni tanto lo fanno senza alcun problema. L’amore probabilmente è finito, almeno da parte di Luigi. Il bene però, l’affetto, che c’è sempre stato continuerà ad unirli.