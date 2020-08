Temptation Island, Anna e Andrea sono andati a convivere (Video)

Temptation Island ormai si è concluso. Il viaggio nei sentimenti delle coppie ha portato a scelte e consapevolezze differenti e tra chi ha continuato la sua storia e chi, invece, l’ha interrotta, ciascuno è tornato alla sua quotidianità. Durante l’ultima puntata di ieri 30 luglio 2020 abbiamo potuto sapere come procede la vita delle coppie (o ex tali) ad un mese di distanza dalla fine del reality.

Alcuni, pur essendo usciti insieme, si sono poi lasciati (Sofia e Alessandro), altri stanno cercando di costruire qualcosa per il loro futuro. È questo che, a quanto pare, stanno facendo Anna e Andrea che, dopo un percorso che ha fatto molto discutere, sembrano aver trovato l’equilibrio cui ambivano da tempo. Cos’hanno dettto i due? Vediamolo.

Temptation Island ha cambiato la nostra vita

Andrea e Anna sono apparsi più uniti che mai ad un mese di distanza dalla fine di Temptation Island. I due hanno dichiarato che il percorso fatto li avrebbe dato nuove consapevolezze e che li avrebbe fatto riflettere molto. Adesso la vita della coppia è completamente nuova ed è la stessa Anna ad ammetterlo parlando con Filippo Bisciglia.

“Per il momento viviamo insieme” ha confessato Anna, proseguendo “Di figli ancora nulla ma mi ha regalato un cagnolino”. A Temptation Island, comunque, aggiunge di aver capito che ognuno di noi ha i suoi tempi e che, dal momento che è seriamente innamorata di Andrea, è giusto dargli il tempo necessario. Il primo obiettivo, la convivenza, è già stato raggiunto.

Le parole su passato e futuro

A causa della strategia che ha attuato a Temptation Island per ingelosire il fidanzato, Anna Boschetti è stata duramente attaccata sui social e, in generale, sul web. D’altro canto sono in molti ad essere rimasti di stucco nel momento in cui i due hanno deciso di uscire insieme. “Se non avessi fatto la strega cattiva” ha sottolineato Anna, “lui non avrebbe capito tante cose, dovevano arrivargli dei messaggi forti“.

E sulla questione “figlio”? Se proprio questo era il motivo di base per cui i due hanno partecipato a Temptation Island, pare che adesso Andrea sia più aperto a questa possibilità pur ribadendo che non ammetterà pressioni in questo senso. “Adesso mi auguro solo tanta felicità e non avere pressioni” ha sostenuto, concludendo “Se arriverà un bambino è perché lo abbiamo deciso insieme”. La coppia vive un momento di grande affiatamento e si sta godendo l’estate insieme. (Qui il video)