Pamela Camassa fa una dedica speciale a Filippo Bisciglia

Pamela Camassa e Filippo si amano da ormai 13 anni e sono la coppia più bella dello spettacolo italiano

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia hanno fatto battere il cuore di moltissimi fan diventando una delle coppie più belle e solide dello spettacolo. L’amore di lega ormai da 13 anni, hanno dimostrato di essere sempre pronti a supportarsi, aiutarsi sia sul versante professionale che su quello privato. A dimostrazione di ciò ecco un gesto di Pamela, inaspettato, che ha emozionato tutti. Hs condiviso sui social una dedica per il suo compagno proprio alle porte dell’ultima puntata di Temptation Island andata in onda ieri sera in prima serata su canale 5 e che come sempre ha avuto grande successo.

La donna ha scritto che come ogni anno gli è stato dato un compito importante, quello di accompagnare delle coppie sull’orlo della crisi durante un viaggio, un percorso nei sentimenti emozionante ed elettrizzante. Se gli autori del programma continuano a scegliere lui è soltanto perché sanno che ha tutte le capacità e le carte in regola per ottenere un vero successo. Professionale e sensibile come pochi.

Pamela Camassa ecco come ha conosciuto Filippo e come è iniziata la loro storia d’amore

Pamela Camassa ha conosciuto Filippo sulle nevi di Cortina. Lui aveva da poco concluso la partecipazione al Grande Fratello e si era lasciato da pochissimo con Simona Salvemini. Con lei la relazione è stata coinvolgente, ha interessato e acceso le chiacchiere del gossip di tutta Italia. Quando lui e Pamela si sono incontrati è scattata subito la scintilla tra i due. Filippo si è innamorato di lei e lei si è innamorata di lui come mai prima dall’ora.

Ovviamente nonostante si amino all’infinito, anche tra loro ci sono stati diversi problemi, hanno affrontato un breve periodo di crisi che hanno dovuto lasciare alle spalle per andare avanti cercando di dimenticare tutto. D’altronde, come affermano i due quando c’è l’amore si supera tutto, anche l’ostacolo più difficile.

Progetti per il futuro: adesso sentono di esser pronti per diventare genitori

Almeno per il momento i due non sono genitori, proprio a febbraio però hanno affermato di sentirsi pronti a metter su famiglia, a condividere qualcosa di molto più importante che non abbia a che fare con il lavoro.

Proprio per quanto riguarda il lato professionale, i due hanno condiviso anche un’esperienza tanto divertente. Hanno partecipato entrambi ad Amici celebrities, la Camassa gareggiava come ballerina e cantante ed è arrivata prima dimostrando di essere una delle più brave, delle migliori. Per quanto riguarda la loro relazione sono molto riservati, mettono in primo piano la dolcezza, la gratitudine, la coesione l’uno all’altro.

Se hanno qualcosa da rivelare lo fanno, trattenendo il più possibile i dettagli privati. Di loro infatti si parla davvero poco, così come se n’è parlato pochissimo quando Filippo ha dichiarato di essere stato sul punto di tradirla ma di essere tornato sui suoi passi in tempo. Su questa storia non si è saputo nulla e nessuno ha insistito per conoscere i dettagli proprio perché nei loro confronti tutti nutrono rispetto.