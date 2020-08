La vita in diretta Estate, Andrea Delogu lascia lo studio. Marcello Masi: “Si è arrabbiata?” [FOTO]

Andrea Delogu lascia lo studio de La vita in diretta estate: il motivo

In questa nuova edizione de La vita in diretta estate i due padroni di casa Andrea Delogu e Marcello Masi, soprattutto nei minuti finali mettono in scena dei simpatici siparietti. In poche parole un modo alternativo per salutare il pubblico di Rai Uno che li ha seguiti per un paio d’ore. Ma nella puntata di giovedì 30 luglio 2020 la gag è stata abbastanza accesa. L’ex direttore del Tg2 ha detto alla collega di volersi mangiare un piatto di spaghetti, ma l’ex iena non era assolutamente d’accordo.

La ragione? Tutto dipende da una dieta. Infatti la Delogu starebbe aiutando il giornalista a rispettarla con rigore e quindi tale strappo non poteva permetterglielo. A quel punto la donna, ovviamente fingendo, ha lasciato lo studio 3 del centro Rai di Via Teulada molto offesa. Masi, rivolgendosi ai suoi collaboratori, ha domandato: “Ma s’è arrabbiata sul serio?”.

Botta e risposta tra i due conduttori de La vita in diretta estate

Ma si è tratta davvero di una gag oppure Andrea Delogu si è davvero arrabbiata col collega Marcello Masi? E’ questo il dubbio che si sono posti i telespettatori de La vita in diretta estate. Alcuni sono convinti che l’ex iena se la sia presa veramente e per tale ragione abbia abbandonato lo studio.

A un certo punto, comunque, la padrona di casa del rotocalco si è scaldata abbastanza, mostrandosi davanti alle telecamere particolarmente offesa, e ha rimproverato il giornalista di non rispettare i suoi sforzi. “Mi manchi di rispetto”, ha asserito la Delogu. Quest’ultima da quando lavorano insieme starebbe aiutando Marcello ad avere un regime alimentare più corretto. (Continua dopo la foto)

Andrea Delogu si è sentita offesa da Marcello Masi

Qualche giorno fa Andrea Delogu si era già molto arrabbiata in una puntata de La vita in diretta estate. Mentre nel quarto appuntamento settimanale in onda giovedì 30 luglio 2020, la donna ha accusato il suo collega Marcello Masi di vanificare tutti gli sforzi fatti in queste settimane.

Nello specifico, l’ex iena rivolgendosi all’ex direttore del Tg2 gli ha detto: “Ti porto la quinoa in ufficio, sto sempre a cucinare per te”. L’uomo riuscirà a contenersi e rispettare le regole? Sembra molto difficile.