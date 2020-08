Michelle Hunziker, la figlia Aurora Ramazzotti su tutte le furie: “Ora basta…”

Aurora Ramazzotti sbotta in diretta televisiva: il motivo

Nelle ultime ore Aurora Ramazzotti è stata in collegamento con Sky Tg24. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros è tornata ad affrontare un argomento molto delicato, ovvero il body shaming. Tema che qualche tempo fa la nota influencer si era espressa, inoltre ha parlato pure di come abbia vissuto male, quando era piccola, i paragoni che facevano tra lei e la madre. Delle similitudini che arrivavano soprattutto dai giornalisti.

Infatti quando ha preso la parola la fidanzata di Goffredo Cerza ha sbottato così: “Ne ho parlato tante volte… Penso sia stato difficile anche per lei vivere col malessere della figlia che subisce delle cattiverie”. Man non è finita qui, infatti la ragazza ha continuato: “Il problema non è avere una mamma bella, ma quando gli altri devono sottolineare, paragonare, costantemente che non lo sei, provando a creare una rivalità tra due figure”. Per fortuna ora sembra accettare maggiormente questo paragone che l’ha tormentata per anni.

La ragazza stanca dei paragoni con la madre Michelle Hunziker

Di recente, attraverso il suo seguitissimo account Instagram, Aurora Ramazzotti ha pubblicato uno scatto dove si mostrava in versione acqua e sapone, ovvero senza trucco ne filtri. Una foto dove era possibile vedere tutte le sue imperfezioni. Dopo qualche ora la figlia di Michelle Hunziker ha spiegato ai follower che con quell’immagine voleva dare una segnale per spingere tutti ad accettarsi così come si è.

Nella giornata di giovedì, durante il collegamento con Sky Tg24 l’influencer ha ribadito tale concetto: “Ho voluto mostrare la mia vicinanza alle persone che soffrono di questa cosa, alle persone vittime di body shaming e a chi ha paura di mostrarsi per quello che è”. La ragazza ha anche detto come gran parte delle persone sono nello stesso tempo vittime e carnefici di un sistema dove si prendono da esempio dei modelli fittizi di perfezione.

Aurora Ramazzotti inviata di Ogni Mattina

In conclusione, sempre in collegamento con Sky Tg24, Aurora Ramazzotti ha fatto una confessione inedita: “Mi sono un po’ stancata della situazione in cui ci troviamo”. Quindi la ragazza di Cerza ha asserito di aver condiviso quel scatto per definire un momento di rottura nel mio uso personale dei social e in generale nella vita.

Al momento la primogenita di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti oltre ad essere particolarmente attiva su Instagram è anche un’inviata di Ogni Mattina, il format di TV8 condotto da Adriana Volpe.