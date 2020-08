Elodie e Marracash non vivono più insieme: la Di Patrizi svela il motivo

Elodie Di Patrizi e Marracash non convivono più

Ebbene sì, Elodie Di Patrizi e Marracash non convivono più da qualche tempo. Dopo aver passato tutto il periodo di lockdown nell’appartamento del rapper siciliano, l’ex allieva di Amici De Filippi ha fatto le valigie ed è tornata nella sua casa di Milano. Per caso tra i due c’è stata una brutta litigata? A quanto pare. A spiegare il tutto ci ha pensato la cantante italo-francese dicendo che al momento non vogliono vivere sotto lo stesso tetto.

Quella della quarantena da Covid-19 è stata solo una prova, dettata solamente da uno stato di necessità. I due artisti hanno bisogno dei propri spazi anche se continuano ad amarsi come sempre. Una storia d’amore nata esattamente un anno fa quando entrambi hanno composto la hit Margarita. Elodie e Fabio Bartolo Rizzo, questo il suo nome di battesimo, hanno fatto sin da subito sul serio ma adesso non pensano a matrimoni, figli e cose del genere.

La Di Patrizi concentrata sul suo lavoro

Intervistata da Il Messaggero, Elodie ha confidato: “Sono innamorata, ma ho bisogno dei miei spazi. E lui è come me. Finito il lockdown ho fatto le valigie”. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi, che ha di recente ha compiuto 30 anni, ha detto anche di essere alla ricerca di una stabilità che per forza deve coincidere con la formazione di una famiglia.

inoltre, l’interprete del Ciclone, brano che sta riscuotendo un grandissimo successo, ha asserito anche di non sentire per il momento l’istinto materno. Parole che la cantante aveva detto mesi fa durante una sua ospitata a Vieni da me di Caterina Balivo. In quell’occasione l’artista aveva svelato che avere figli non è un progetto prossimo che condivide col fidanzato. Ad oggi la Di Patrizi è concentrata sul lavoro.

La carriera artistica di Elodie

Dopo l’esperienza ad Amici conquistandosi solo la seconda posizione, la carriera artistica di Elodie ha iniziato a decollare. La cantante, però, inizialmente non si vedeva nei panni di interprete sofisticata ed elegante. Per tale regione per un po’ di tempo ha rischiato seriamente di mandare tutto in aria, ma per fortuna successivamente è riuscita a salire la china e dare una svolta alla sua vita.

La professionista romana ha deciso di farsi vedere al suo pubblico per quella che. In questi ultimi anni la ragazza si è resa protagonista nelle radio italiane come delle hit come: Nero Bali, Margarita, Andromeda, Guaranà, Ciclone.