Stefano De Martino dimentica Belen Rodriguez con lui: baci e teneri abbracci [FOTO]

Stefano De Martino in vacanza col figlio Santiago

Dopo essere stato nel calderone del gossip per diverse settimane, al momento Stefano De Martino si sta godendo la sua estate lontano dai riflettori. Il ballerino napoletano reduce dal successo di Made in Sud, sta passando qualche giorno di relax in compagnia del figlioletto Santiago, che ovviamente sono in assoluto i momenti più belli.

Archiviata la storia d’amore con Belen Rodriguez, madre del ragazzino che ormai ha sette anni, si trova nella sua terra, Campania. A testimoniarlo sono i numerosi scatti che il professionista partenopeo posta con frequenza sul suo account Instagram. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro è accaduto.

Il ballerino napoletano e il figlio innamorato l’uno dell’altro

Curiosando sul suo profilo IG, è possibile vedere degli scatti realizzati in barca, lontano da occhi indiscreti e soprattutto dagli obbiettivi delle macchine fotografiche dei paparazzi. Stefano De Martino e Santiago hanno sempre avuto un rapporto meraviglioso nonostante il tira e molla con la madre Belen. Il ragazzino stravede per il papà e naturalmente anche quest’ultimo non ha occhi che per lui.

In tutte le interviste realizzate, il conduttore di Made in Sud ha sempre detto di soffrire tantissimo la mancanza del figlioletto quando sono distanti. Per fortuna i due stanno recuperando il tempo perduto. In una foto postata sul social si vede Santiago in braccio all’ex allievo di Amici ed è il ritratto della felicità. Mentre il genitore si diverte a giocare con lui e a fargli le linguacce mentre si fanno un selfie. (Continua dopo le foto)

Gli ultimi gossip su Stefano De Martino e Belen Rodriguez

Stando insieme al figlio Santiago, Stefano De Martino si trasforma completamente. Via le voci di gossip sul suo conto e spazio all’amore paterno. E a proposito di pettegolezzi, nelle ultime ore sono arrivate le dichiarazioni d Mariana Rodriguez.

La modella a cui era stato affibbiato un flirt con il ballerino, ha chiarito la situazione. In poche parole ha rivelato che tra lei e l’ex di Belen Rodriguez non c’è nulla a parte un rapporto d’amicizia. Mentre la conduttrice di Tu si que vales dopo le vacanze ad Ibiza con Gianmaria sembra aver stretto contatti con l’attore ed ex protagonista di Uomini e Donne, Michele Morrone.