Temptation Island, Filippo Bisciglia asfalta Anna al falò: “Non ce la faccio a vedere, vipera…” (FOTO)

Ieri, giovedì 30 agosto, è andata in onda l’ultima puntata di questa edizione di Temptation Island e tra gli episodi degni di nota c’è, sicuramente, l’intervento di Filippo al falò di Anna e Andrea. La donna è riuscita ad inimicarsi non solo la famiglia del suo compagno con le sue dichiarazioni, ma anche tutti i telespettatori.

Il suo profilo Instagram, infatti, è divenuto il covo degli haters, i quali si stanno duramente scagliando contro di lei. I suoi atteggiamenti sono stati così estremi, al punto da scatenare una reazione inattesa anche nel conduttore.

Filippo contro Anna al falò

In occasione del falò tra Anna e Andrea nell’ultima puntata di Temptation Island, Filippo non è riuscito a rimanere in silenzio come suo solito, ma ha sbottato aspramente contro la Boschetti. Nel dettaglio, la donna non ha fatto altro che dire di aver goduto tantissimo nel vedere il suo compagno soffrire a causa sua. Quando Andrea le ha confessato di essere stato molto male, lei non ha potuto fare a meno di lasciarsi scappare dei sorrisini beffardi che hanno indignato tutti.

Su Twitter, infatti, moltissime persone l’hanno attaccata e l’hanno dipinta come una donna meschina e diabolica. Il suo comportamento è stato così estremo che anche il conduttore gliel’ha fatto notare. Bisciglia, infatti, ha detto di non riuscire a guardarla sorridere in modo così compiaciuto dinanzi l’esternazione di malessere da parte del giovane. Lei, in una precedente occasione, ha detto di essere una vipera se vuole e evidentemente è proprio vero. (Continua dopo la foto)

La Boschetti dopo Temptation Island

L’intervento di Filippo contro Anna a Temptation Island ha mandato in delirio i fan di Twitter. Numerosissimi sono stati i commenti di coloro che lo hanno ringraziato per essere un po’ la voce di tutti gli utenti dei social. Come se non bastasse, però, al di sotto dell’ultima foto di Anna, gli haters si sono scatenati e l’hanno riempita d’insulti. Tra i commenti c’è stato anche chi ha tirato in ballo le sue figlie, le quali stanno ricevendo un insegnamento pessimo.

Ad ogni modo, la protagonista ha deciso di non dare perso a tutto ciò che si sta dicendo sul suo conto ed ha deciso di pubblicare la sua prima ufficiale Instagram Storie. Si tratta di una foto che la ritrae insieme al suo fidanzato Andrea e in sottofondo c’è la canzone Come nelle favole di Vasco Rossi.