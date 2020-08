Chiara Ferragni svela la sua più grande insicurezza: “Ne ero ossessionata…”

I Ferragnez stanno facendo le vacanze estive in Italia

In questo ultimo periodo Chiara Ferragni, Fedez e il loro figlioletto Santiago si trovano in vacanza in Puglia. A testimoniarlo sono i numerosi contenuti che la coppia ha condiviso sui loro rispettivi account Instagram. I Ferragnez hanno deciso di rimanere nel nostro Paese per contribuire alla ripresa dell’economia italiana che si trova in grosse difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

Tra un’escursione è un’altra, la nota influnecer cremonese nelle ultime ore ha risposto alle domande dei follower, ne conta quasi 20 milioni, con una serie di Stories ha rivelato anche un lato inedito della sua personalità. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha dichiarato.

Chiara Ferragni rende nota la sua grande insicurezza

Chi segue da tempo Chiara Ferragni, sa perfettamente che la moglie di Fedez si mostra sempre soddisfatta e sicura di sé stessa. Ma anche la fashion blogger più popolare del nostro Paese avrebbe avuto un punto debole. Di cosa si tratta? A svelarlo è stata lei stessa attraverso un botta e risposta coi follower. Al quesito su quale fosse la sua fragilità, la madre del piccolo Leone Lucia ha risposto in questa maniera: “Fino a qualche anno fa, ero molto insicura riguardo la mia pelle, perché non era perfetta ed ero ossessionata da questo”.

Ma non è finita qui. La nota influencer ha continuato così: “Quando ho iniziato a essere più sana e meno ossessionata, anche la mia pelle è iniziata a cambiare. Non è mai completamente perfetta, ma mi piace e l’accetto in questo modo”. Le parole della Ferragni sono piaciute moltissimo ai seguaci al punto che quest’ultimi le hanno fatto i complimenti.

Chiara Ferragni mete in mostra il suo lato B

Di recente Chiara Ferragni era in vacanza in Sardegna col marito Fedez, il figlio Leone, mamma Marina e le sorelle Valentina e Francesca. La nota influencer cremonese ha condiviso sul suo seguitissimo account Instagram uno scatto del lato B che ha lasciato poco spazio all’immaginazione.

La ragazza indossava un microbikini color verde pistacchio mettendo in evidenza le sue forme. Sin da subito sono giunti i commenti dei seguaci che si sono scatenati così: “Sei bellissima, ma come fai a non avere un inestetismo? Neanche a la cellulite?”.