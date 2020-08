Nina Moric mostra il lato b sui social e scoppia il caos: “Mi avete rotto il ca…” (FOTO)

Nina Moric ha pubblicato uno scatto da paura su Instagram nel quale ha inquadrato il suo lato b. La donna è sdraiata su di una barca mentre indossa un costume estremamente succinto.

I fan, ovviamente, sono impazziti dinanzi tale foto e non hanno potuto trattenere i numerosi commenti d’approvazione, e non solo. Svariate persone l’hanno accusata di avere delle protesi ai glutei. Vediamo tutti i dettagli.

La foto del lato b di Nina Moric

La modella croata Nina Moric ha un corpo da paura e nell’ultima foto ha voluto mostrare il lato b che è riuscita a guadagnarsi grazie a tanto sano esercizio fisico. Nella foto in questione, la donna assume una posizione alquanto innaturale e scomoda. Questo, ovviamente, non fa che favorire la messa in evidenza dei glutei. Onde evitare polemiche, la protagonista ha chiarito in anticipo di non essere rifatta, ma questo non è servito a placare gli haters. Molte persone, infatti, sono accorse al di sotto del post per dichiarare il contrario.

Tra i vari commenti c’è chi ha dichiarato che la modella sia ricorsa a delle punturine. Atri, invece, hanno alluso al fatto che avesse inserito direttamente delle protesi. Altri ancora, hanno esortato la donna ad assumere una posizione più naturale. Ad ogni modo, dinanzi tutto questo caos, l’ex di Corona non è rimasta in silenzio ed ha duramente replicato con un commento davvero pungente. (Continua dopo il post)

La lite con gli haters

Al di sotto della foto con il lato b al vento, Nina Moric ha risposto ad un hater dicendo di essersi stufata di leggere tutte queste sciocchezze sul conto. Lei non metterebbe mai “quella robaccia” (riferito alla protesi) all’interno del suo corpo. Tali risultati strabilianti li ha ottenuti solamente grazie ad un sano esercizio fisico. La donna si è vantata anche di alzare pesi che neppure gli uomini sono in grado di sollevare, pertanto, è stufa di tutte le accuse.

Dopo la diatriba con gli haters, poi, Nina si è concessa una serata in compagnia di suo figlio Carlos e del suo ex Fabrizio Corona. Tutti e tre sono sembrati davvero molto complici ed in sintonia. Tra le Instagram Stories, infatti, non sono mancati baci, abbracci e momenti molto teneri tra i tre protagonisti. Ricordiamo, però, che la croata, per adesso, ha un nuovo amore, pertanto, non è contemplato un ritorno di fiamma con l’ex paparazzo.