Al Bano e Loredana Lecciso umiliati in pubblico: “Sembrano nonno e nipote…”

Al Bano e Loredana Lecciso nel mirino degli haters

Da quando Al Bano Carrisi si è rimesso insieme a Loredana Lecciso entrambi sono finiti ancora una volta nella morsa degli haters. Gran parte del popolo del web non è assolutamente d’accordo a questa relazione sentimentale perché secondo loro, la vera coppia era quando il maestro era sposato con Romina Power.

Quindi, dopo le parole al vetriolo contro la figlia Jasmine, accusata di essere ricorsa alla chirurgia plastica, da qualche tempo i leoni da tastiera hanno preso di mira i suoi genitori. Dei termini abbastanza offensivi che ad oggi non hanno trovato risposta da parte dei diretti interessati. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta accadendo.

La coppia offesa sui social network

Nelle foto che Loredana Lecciso ha recentemente condiviso sul suo account Instagram, molti detrattori si sono scatenati con dei commenti al vetriolo. In poche parole utenti web che spesso si celano dietro a profili fake hanno puntato il dito contro la coppia. Secondo loro il maestro Al Bano e l’ex soubrette salentina stanno insieme per metter su una falsa. Inoltre hanno paragonato il cantautore di Cellino San Marco a la madre di Brigitta, Jasmine e Bido come ‘nonno e nipote’.

Nel periodo di quarantena per il Covid-19 i due sono riusciti a riavvicinarsi e chiarirsi definitivamente. A quel punto si sono resi conto di provare ancora un sentimento reciproco e, soprattutto per il bene dei loro due figli hanno deciso di riprovarci. Una decisione che non è andata giù ai fan della storica coppia che speravano in un ritorno di fiamma con Romina Power.

Al Bano h ritrovato la forma fisica grazie ad Alberico Lemme

Oltre ad aver ritrovato l’amore per Loredana Lecciso, durante il periodo di lockdown Al Bano è riuscito a tornare in forma. Infatti, grazie alla dieta del popolare dietologo e farmacista Alberico Lemme, il Maestro di Cellino San Marco ha perso ben sette chili. Oltre al peso, il cantautore ha ritrovato la voglia di vivere ed è più dinamico.

Anche la compagna aveva iniziato la dieta, ma poi dopo due settimane ha gettato la spugna perché non è determinante come il padre dei suoi due figli. E a proposito di quest’ultimi, continua il successo discografico della primogenita. Infatti Jasmine col suo brano rapper ‘Ego’ sta ottenendo delle grandi soddisfazioni.