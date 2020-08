Nina Moric, i fan notano un dettaglio: il suo nuovo compagno è identico a Corona (FOTO)

Nina Moric felice accanto al suo nuovo compagno

Nina Moric finalmente sembra aver ritrovato la felicità. Ad annunciarlo la stessa modella qualche settimana fa attraverso il proprio profilo Instagram.

Una scelta forte e importante, molto probabilmente per condividere la sua gioia o ferse per mettere in chiaro una volta per tutte la sua ‘posizione’ sentimentale. Nina Moric non ha avuto di certo una vita facile, ma adesso pare sia tornata a sorridere.

Nina Moric innamorata di un uomo identico a Fabrizio Corona

Nina Moric ha annunciato il suo fidanzamento attraverso una fotografia, molto romantica. Con uno scatto in bianco e nero, dove si vede lei ben truccata e con i capelli raccolti, ha messo in mostra un look sofisticato. Alle sue spalle il suo amore. Il nuovo compagno indossa una camicia bianca e anche lui è molto elegante. Entrambi guardano sognanti nella stessa direzione, come se il futuro fosse proprio nelle loro mani.

Al di là del’annuncio che ha colto un po’ tutti di sorpresa, ciò che ha lasciato tutti gli utenti a bocca aperta è l’incredibile somiglianza tra il fidanzato e il suo ex marito. Ovviamente parlando del re dei paparazzi: Fabrizio Corona, nonchè padre di suo figlio Carlos Maria. (Continua dopo il post)

Dopo un lungo periodo burrascoso, passato tra avvocati e aule di tribunali, tra Nina Moric e Corona è tornato il sereno. Le tante difficoltà che ci sono state in passato, fortunatamente sono state superate per amore di Carlos. L’ex coppia negli ultimi anni si è ‘riavvicinata’ e ad oggi hanno un rapporto bellissimo.

Chi è il nuovo fidanzato della modella croata?

Nina Moric oggi si è lasciata alle spalle il suo passato. La recente storia con Luigi Favoloso, proprio come accadde con Corona l’ha trascinata in un vortice e finalmente è riuscita a superarlo. Accanto all’imprenditore Vincenzo Chirico ha ritrovato il sorriso e sopratutto la voglia di guardare al futuro.

Facendo un’accurata ricerca, possiamo rivelare che l’uomo ‘misterioso’ non fa parte del mondo dello spettacolo e non pare nemmeno interessato a farne parte. In una recente diretta, è stata la stessa Nina a volerlo precisare, mettendo in chiaro la posizione del uso nuovo compagno: “Lui non ha bisogno di diventare famoso, ha un lavoro da vero imprenditore, anzi non vuole nemmeno apparire!”.