Pierluigi Diaco, la confessione a Io e Te: “Katia Ricciarelli ha perso la testa per…”

Katia Ricciarelli affascinata da Vittorio Grigolo

Nel quarto appuntamento settimanale di Io e Te, in onda giovedì 30 luglio 2020 è accaduto qualcosa di inedito. Il padrone di casa Pierluigi Diaco e la sua spalla Katia Ricciarelli hanno presentato per la prima volta insieme l’intervista all’ospite principale. La persona in questione era Vittorio Grigolo, tenore lirico che due stagioni fa aveva fatto il direttore artistico alla squadra blu di Amici di Maria De Filippi. Settimane fa era stata la stessa ex moglie di Pippo Baudo a invitarlo e ora lui ha accettato.

Ovviamente la Ricciarelli era molto emozionata per averlo vicino a sé e nel riascoltare alcune delle sue esibizioni più importanti. e nell’accogliere le parole di stima che le ha indirizzato. A quel punto il giornalista rivolgendosi alla soprano ha detto: “Hai perso la testa per Vittorio Grigolo”. La diretta interessata, col sorriso stampato sul viso, non ha per niente smentito: “Il tenore mi fa questo effetto”. Ricordiamo che anni fa Katia ha avuto una lunga storia d’amore col collega Josè Carreras.

Vittorio Grigolo ringrazia Katia Ricciarelli

Nei primi appuntamenti di Io e Te andati in onda oltre un mese fa, Katia Ricciarelli aveva detto in diretta che le sarebbe tanto piaciuto poter ospitare nel programma pomeridiano di Rai Uno il tenore Vittorio Grigolo.

Quest’ultimo, una volta in studio ha ricambiato la stima che le ha mostrato l’ex moglie di Pippo Baudo. Per tale ragione l’ex direttore artistico di Amici ha deciso di accettare l’invito della soprano. E quest’ultima, trovandoselo davanti ha detto: “Mi fa tenerezza, perché se chiudo gli occhi mi sembra di sentire la voce di Pavarotti”.

La confessione del tenore a Io e Te

Prima che Vittorio Grigolo venisse intervistato, nel quarto appuntamento di Io e Te in onda giovedì 30 luglio 2020, in studio è accaduto un imprevisto. Per fortuna dopo quel contrattempo è andato tutto perfetto durante l’intervista all’ex direttore artistico di Amici di Maria De Filippi.

Il padrone di casa Pierluigi Diaco e il soprano Katia Ricciarelli hanno messo a suo agio l’ospite, infatti quest’ultimo ad un certo punto ha rivelato di aver sofferto un’uscita abbastanza brusca, resa necessaria dal suo percorso artistico. “Ho mollato gli affetti, la famiglia, ho lasciato tutto indietro”, ha asserito il cantante.