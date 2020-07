Francesco Chiofalo ci prova con Valeria Liberati di Temptation Island: botta e risposta ammiccante (FOTO)

Temptation Island è, ormai, volto al termine e ieri abbiamo scoperto le sorti delle varie coppie. Tra queste, Valeria e Ciavy pare abbiano fatto pace, ma la Liberati pare stia ricevendo le avances di un altro uomo, parliamo di Francesco Chiofalo.

Quest’ultimo ha lasciato un commento molto intrigante al di sotto dell’ultima foto della ragazza. Ovviamente, tale intervento non è passato inosservato, neppure per la diretta interessata che, infatti, gli ha risposto.

Il commento di Francesco su Valeria

Una volta giunto al termine il reality show di Canale 5, i vari protagonisti sono potuti tornare sui social. Valeria Liberati ha deciso di farlo con una sua foto e tale scatto ha richiamato l’attenzione di Francesco Chiofalo. Il fidanzato di Antonella Fiordelisi ha commentato al di sotto del post in questione dicendo alla donna di essere davvero bellissima. Diversi utenti hanno notato il commento ed hanno accusato il giovane di fare il cascamorto con la protagonista.

Molte altre persone hanno ritenuto che il commento di Chiofalo fosse stato lasciato semplicemente per richiamare un po’ l’attenzione su di sé. Dato che ormai, è diverso tempo che non si parla più di lui, in questo modo avrebbe potuto racimolare un po’ di follower. Ad ogni modo, la compagna di Ciavy ha molto apprezzato l’intervento dell’ex tentatore, sta di fatto che lo ha ringraziato caramente. (Continua dopo il post)

Le accuse contro Chiofalo e Liberati

Anche l’influencer Deianira Marzano è rimasta basita dinanzi il comportamento di Francesco Chiofalo nei confronti di Valeria Liberati. Ad ogni modo c’è chi ha difeso i due protagonisti dicendo che fossero amici da tempo. La Liberati, infatti, pare conosca anche Antonella, pertanto, non ci sarebbe nulla di strano in questo commento. In ogni caso, vediamo che entrambi sono felicemente fidanzati. Anche Valeria e Ciavy, dopo i dissapori che hanno avuto durante il reality show, sembrerebbero essere accantonati.

La coppia, infatti, ha ammesso di essere nuovamente in contatto nella speranza di ricucire il rapporto e le falle che li hanno spinti ad entrare in crisi. Molti telespettatori, però, non hanno affatto gradito tale decisione, ritenendo che i due potrebbero essersi messi d’accordo per generare un po’ di caos all’interno del programma. Altri, invece, hanno accusato Valeria di meritarsi un uomo che si comporta come ha fatto Ciavy, in quanto se ha deciso di perdonarlo, allora non può di certo lamentarsi.