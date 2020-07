Temptation Island: Valeria e Ciavy confermano di frequentarsi, ma…

Valeria e Ciavy hanno confermato che si sentono e si frequentano, ma le due versioni date a Filippo Bisciglia non combaciano

Temptation Island: Valeria e Ciavy un mese dopo

Nella sesta ed ultima puntata di Temptation Island abbiamo visto tre falò di confronto finale, ma anche che cosa è successo alle coppie un mese dopo la fine delle registrazioni. Nel web si vociferava da qualche giorno del riavvicinamento tra Valeria e Ciavy. Vi ricordate come era andata tra di loro?

La coppia aveva deciso di partecipare a Temptation Island per mettere alla prova la loro relazione, in particolare Ciavy, che continuava a trovare scuse per non andare a convivere dopo 4 anni. Valeria, invece, era molto sicura dei suoi sentimenti. A sorpresa, nel villaggio è stata poi lei ad avvicinarsi ad un single, l’ex corteggiatore Alessandro Basciano. Tra loro c’è stato anche un bacio e a quel punto Ciavy ha voluto il confronto anticipato.

Il loro, però, non è stato un vero confronto perchè Ciavy ha dato vita ad un monologo in cui non c’era spazio per le spiegazioni di Valeria. Filippo è intervenuto diverse volte, ma la coppia non è riuscita a spiegarsi e i due hanno lasciato il programma separati. Tuttavia, ad un mese da quel momento le cose sono cambiate.

Valeria e Ciavy si frequentano, ma…

Ciavy è stato il primo a vedere Filippo e a raccontare che cosa è successo tra lui e Valeria dopo la fine del programma. Ha confessato di aver richiamato Valeria dopo qualche giorno, di averle chiesto scusa. Poi ha ammesso che ha sbagliato tanto con lei, nonostante molte cose lei le sapesse già da tempo, come i tradimenti. Tuttavia, ha detto di essere innamorato e che anche lei vorrebbe stare con lui in quanto lo chiama tre quattro volte al giorno per sapere dov’è.

Valeria, però, ha dato una versione sensibilmente diversa. Innanzitutto ha confessato di essere molto serena e di svegliarsi alla mattina con il sorriso perchè si ama, si rispetta e ha ritrovato quella serenità che non provava da anni. Poi ha detto che è vero che sente e rivede Ciavy, ma forse non riesce a staccarsi per abitudine, non per sentimento. Infatti, ha negato di essere innamorata di lui.

Il pubblico forse aspettava una parola in più su Alessandro Basciano, ma questa non è arrivata. Lui, attraverso Uomini e Donne Magazine, aveva fatto dei passi indietro. Filippo Bisciglia non le ha chiesto nulla e la stessa Valeria non ne ha parlato.