DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni dal 3 al 7 agosto: Can e Sanem in love, Emre trama alle loro spalle

Nuova settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Inizia una nuova settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno. La soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir si fermerà nella settimana di Ferragosto come ormai avviene ogni anno per le serie di Canale 5.

Le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 3 agosto a venerdì 7 agosto 2020, rivelano che Can e Sanem formeranno una coppia. Il Divit deciderà di dirlo ai genitori della Aydin, ma la conversazione sarà piena di equivoci. Nel frattempo, Emre e la perfida Aylin trameranno alle spalle dei due giovani innamorati. Cosa faranno?

Can e Sanem innamorati più che mai

Le anticipazioni dei prossimi episodi di DayDreamer – Le Ali del sogno, svelano che Can e Sanem trascorreranno sempre più tempo insieme.Nel frattempo il fratello Emre si renderà conto della loro complicità e per questo inizierà ad avere paura che la Aydin possa dire tutta la verità al fotografo. Anche Aylin avrà gli stessi timori, per tale ragione proverà in tutti i modi di screditare la giovane aspirante scrittrice agli occhi del Divit. La ragazza, ignara di ciò che sta accadendo alle sue spalle, sarà felicissima per quanto sta accadendo con la persona che ama.

Successivamente inizieranno i preparativi sul set dello spot scritto dalla sorella di Layla. Aylin non avrà nessuna intenzione di mollare la presa. Quindi indagherà sul passato della dipendente per trovare qualche cavillo. Intanto, Can e Sanem continueranno a vedersi di nascosto. Le modelle che dovranno recitare nello spot sono bellissime. Quindi la Aydin temerà il confronto chiedendo a Melahat di truccarle e pettinarle in modo di non esaltare il loro fascino. Mevkibe e Nihat consigliano alla figlia di lasciar perdere Can.

Can deciso di dire la verità a Mevkibe e Nihat

Gli spoiler delle prossime puntate di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano anche che Mevkibe e Nihat non sanno che Sanem e Can sono ormai una coppia. Il fotografo si offrirà di informarli, ma il dialogo con i due sarà piena di equivoci. Tutto ciò che i genitori della Aydin capiranno è che a secondogenita ha baciato il suo capo. Quindi giudicheranno la ragazza inopportuna.

Nel frattempo Nihat avrà in serbo una sorpresa per la moglie in occasione dell’anniversario di matrimonio. La giovane aspirante scrittrice lavorerà al suo primo testo come copywriter, ma come prima proposta riceverà un sonoro no. Una circostanza che la porterà a litigare con il Divit. Quest’ultimo, però, si presenterà al party, ma ancora una volta l’imprevisto sarà dietro l’angolo.