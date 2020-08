Flavio Insinna pronto a lasciare l’Eredità? Al suo posto due donne (RUMORS)

Il successo di Flavio Insinna in casa Rai

Flavio Insinna è pronto a dire addio a L’Eredità? A quanto pare il conduttore sarebbe pronto a dare una svolta alla sua carriera lavorativa e a cedere il proprio posto a due donne. Da circa due anni è al timone del grandissimo programma di successo di casa Rai. Come tutti sanno, Flavio Insinna è arrivato dopo la tragica scomparsa dell’amico Fabrizio Frizzi.

All’inizio avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di conduttore per soli pochi mesi, ma il successo che questo ha ottenuto ha fatto in modo che venisse confermato per il successivo anno e la stagione seguente. A ogni modo, ecco lo stesso Flavio Insinna ha lanciato un nuovo rumors. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe pronto a lasciare il game show de L’Eredità cedendo il posto a delle colleghe.

Flavio Insinna propone due donne al timone de l’Eredità

In una recente intervista, Flavio Insinna ha racconto il modo drammatico in cui ha debuttato a L’eredità. Con il tempo, nonostante il pubblico all’inizio fosse tentennante, ha apprezzato le sue qualità e si è ricreduto nei suoi confronti.

Il noto conduttore di Rai 1, però, ha parlato anche di una possibilità di lasciare il game show, consigliando due donne molto famose al suo posto. “Io ho sempre pensato che, se non avessero queste carriere brillanti, Luciana Littizzetto e Veronica Pivetti sarebbero state perfette”.

Ci teniamo a precisare che, Flavio Insinna al momento non avrebbe la minima intenzione di lasciare L’Eredità ma, comunque sia, ha avuto modo anche di rivelare chi secondo lui potrebbero essere delle degne sostitute.

La vita privata del conduttore

Flavio Insinna ha sempre cercato di mantenere un certo riserbo sulla sua vita privata, sopratutto per la sua vita sentimentale. Oggi però, l’attenzione mediatica del gossip si sta concentrando sull’ex fidanzata. Il noto conduttore de L’eredità, infatti, ha avuto una lunga e importante storia d’amore con Mariagrazia Dragani finita misteriosamente poco prima delle nozze.

I due si sono conosciuti nei corridoi di casa Rai. Le pubblicazioni che annunciavano il matrimonio sono state affisse nel comune di Milano, di quando poche settimane dopo i due si sono lasciati. Al momento, nessuno conosce i reali motivi per i quali la coppia abbia deciso di lasciarsi e quindi annullare tutti i preparativi del loro grande giorno.