Filippo Bisciglia saluta i telespettatori: il post di rito dopo la fine di Temptation Island

Filippo Bisciglia ha voluto chiudere questa settima edizione con il post di rito di spegnimento del fuoco sulla spiaggia della Sardegna

Filippo Bisciglia ringrazia: il post di rito dopo la fine di Temptation Island

La settima edizione di Temptation Island si è conclusa con la sesta puntata giovedì 30 luglio. I telespettatori hanno potuto vedere i tre falò di confronto finale che mancavano e che cosa è successo a tutte le coppie un mese dopo la fine delle registrazioni. Filippo Bisciglia, in occasione della fine di questa avventura, ha pubblicato il post di rito sul suo profilo Instagram in cui spegne il falò sulla spiaggia dell’Is Morus Relais con la sabbia.

Ha poi scritto un lungo messaggio a chi l’ha seguito con affetto e non solo. Come potete vedere qui sotto, Filippo ha ricordato che di solito si parla di crisi del settimo anno in una relazione, ma per lui non c’è nessuna crisi. Anzi, è sempre più innamorato del programma e dei telespettatori.

Ha ringraziato tutte le persone che lavorano per Temptation Island e che rendono possibile tutto questo, dai ragazzi di Witty, ai macchinisti, agli autori, gli amici del web che ogni volta fanno salire al primo posto il programma. Poi ha avuto anche parole di affetto per Maria De Filippi e tutti i protagonisti: coppie e single (Continua dopo il post)

https://www.instagram.com/p/CDSKOcMIUdX/?utm_source=ig_web_copy_link

Le coppie

In questa edizione è successo di tutto. Sofia e Alessandro avevano lasciato il programma insieme, ma dopo che lui si è confrontato con la famiglia, ha deciso di lasciarla. Valeria e Ciavy, invece, al contrario, nel programma si sono lasciati ma poco dopo hanno continuato a sentirsi e a vedersi. Annamaria, nonostante fosse decisa a lasciare Antonio, l’ha perdonato e adesso stanno anche provando ad avere un bambino.

Il pubblico è rimasto molto deluso da Andrea, il quale ha perdonato la sua fidanzata Anna dopo tutto quello che ha detto e fatto nel villaggio. Inoltre, ha l’amaro in bocca anche per il comportamento di Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Lei lo aveva lasciato senza ascoltare le sue suppliche, poi ha deciso di dargli un’altra possibilità, ma adesso è di nuovo confusa e si è presa una pausa.

Standing ovation, invece, per Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro. La coppia è stata molto apprezzata, sia per il loro rapporto sia per come entrambi si sono comportati con gli altri protagonisti. Alla fine, la coppia ha deciso di lasciare Temptation Island insieme, ha deciso di convivere a Roma, sposarsi e allargare la famiglia.