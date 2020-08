Riccardo Guarnieri prende una decisione inaspettata su Ida: “Non ho voluto e non voglio…” (FOTO)

Riccardo Guarnieri è finalmente tornato sui social ed ha lasciato trapelare qualche indizio sulla rottura con Ida. Dopo diverso tempo di silenzio, il cavaliere è tornato con un post alquanto criptico basato sulla felicità.

Tale contenuto, però, non ha soddisfatto la curiosità dei fan, sta di fatto che in molti hanno cominciato a fargli delle domande chiedendogli di essere più esplicito. Anche il magazine di Uomini e Donne è intervenuto per cercare di strappare qualche confessione al protagonista, ma lui ha preso una decisione.

La decisione di Riccardo su Ida

In seguito alla pubblicazione del post su Instagram, Riccardo Guarnieri si è chiuso di nuovo in un rigoroso silenzio in merito a ciò che è accaduto con Ida. Il settimanale del talk show pomeridiano gli ha chiesto un’intervista, allo scopo di capire come stiano realmente le cose. Il cavaliere, però, ha deciso di declinare l’invito ed ha comunicato la sua importante decisione. Nello specifico, Guarnieri ha detto di non aver mai voluto parlare della Platano e non ha certamente intenzione di cominciare ora.

Riccardo ha anche chiesto che venga rispettata la sua decisione in quanto in questo momento sente il bisogno di un po’ di privacy e tranquillità. Ora l’uomo ha come unico desiderio quello di stare con la sua famiglia e godersi l’estate nella più totale serenità. Questa scelta, però, non è stata gradita dai fan. Essendo due personaggi pubblici e dato che la loro storia è nata sotto i riflettori, i due dovrebbero dare qualche spiegazione in più.

Le accuse contro Guarnieri

Al di sotto dell’ultimo post di Riccardo Guarnieri, molti fan di Ida lo hanno accusato di voler solo fare business e generare scalpore con questi suoi messaggi in codice. Diverse persone lo hanno accusato di essere carente di fama, di visibilità e di soldi, questo è il motivo per il quale avrebbe deciso di tornare sui social circa un mese prima dell’inizio del programma.

Ad onor del vero, però, c’è da dire che tante altre persone si sono schierate dalla sua parte augurandogli di trovare la sua felicità quanto prima. Ida, dal canto suo, ha preferito non immischiarsi in questa vicenda. La donna ha già palesato il suo punto di vista in una precedente intervista con il magazine, pertanto, non ha nessun interesse di tornare a rivangare il passato.