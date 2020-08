Sonia Bruganelli: “Sono grassa, lo so”, scoppia la bufera sui social

Sonia Bruganelli, ennesima polemica social per la moglie di Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli sa come scrollarsi di dosso i commenti degli haters, continuando a dare vita a polemiche incredibili, con una semplice affermazione che già di partenza dimostra d’essere una vera e propria bomba pronta ad esplodere.

Nonostante sappia quanto il pubblico social sia attento a tutto, ai punti ed alle virgole, Sonia si lascia andare ad affermazioni a volte tristi, a volte pesanti, vivendo nella perenne polemica. L’ultima è nata a causa di una affermazione che il popolo si è rifiutato di accettare.

Stavolta la moglie di Paolo Bonolis ha sollevato un polverone in un video attraverso il quale ha dato appuntamento su sdl TV per la nuova puntata del format I libri di Sonia. Ha esordito affermando di essere grassa, di non volerselo sentire dire, di esserne consapevole e di aver deciso di ritornare nel più breve tempo possibile alla sua forma fisica di sempre. La promessa che fa se stessa è che arriverà in Sardegna assolutamente in forma, magra come è sempre stata. Fuori discussione che Sonia sia grassa o che sia mai stata fuori forma fisica.

Sonia Bruganelli affronterà una dieta: chi la vede grassa guarda solo le tette, è bufera

Sonia Bruganelli ha quindi raccontato di non sentirsi assolutamente a suo agio con il corpo. Stare bene con se stessi è la cosa più importante, ecco perché adesso è necessario seguire una dieta, drastica. Ha poi aggiunto di non essere più in grado di guardarsi allo specchio, si vede brutta. Poi a chi le fa notare che la realtà è totalmente contraria a quanto lei afferma, risponde che chi non vede il grasso in eccesso, i chili in più, si ferma sicuramente al seno.

Un’affermazione tanto criticabile, o forse semplicemente un modo per stuzzicare gli harer, o per attirare l’attenzione, per far parlare di sé. C’è riuscita. È una perfetta provocatrice e grazie a questo suo modo di fare oggi i social, i giornali, le riviste online non fanno altro che parlare di lei e della questione.

Bugiarda, disgustosa, una persona pericolosa per il mondo social, Questi i commenti che si leggono

E così sono subito apparsi i primi commenti di coloro che affermano la donna sia disgustosa, ossessionata, di essere una persona tanto pericolosa per i social. C’è chi sta davvero male con se stesso e leggere le sue affermazioni non fa altro che peggiorare le condizioni di salute di coloro che questo disagio lo vivono davvero.

Poi c’è anche chi prende le sue difese ed afferma che al suo posto molto probabilmente si sarebbe già scocciato di dover nascondere i reali pensieri o di dover subire e sopportare tutto ciò che le accade giornalmente.