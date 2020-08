Teresa Langella e Andrea Dal Corso in crisi? “Colpa della lontananza” (FOTO)

Vi ricordate di Teresa Langella e Andrea Dal Corso di Uomini e Donne? Ebbene, la coppia uscita da una precedente edizione del talk show pare sia in crisi. A sganciare la bomba è stata l’influencer Deianira Marzano.

In realtà, i due protagonisti sui social si stanno mostrando con estrema normalità, ma fonti a loro vicine hanno dichiarato il contrario. Tali indiscrezioni sono state riportate dalla Terribile influencer. Vediamo tutti i dettagli.

I dettagli sulla crisi tra Andrea e Teresa

Teresa Langella e Andrea Dal Corso pare abbiano qualche problema. Delle fonti a loro vicine hanno dichiarato che la coppia starebbe soffrendo molto a causa della lontananza. Ricordiamo, infatti, che i due sono originari di due regioni completamente diverse. Lei è della Campania, mentre lui del Veneto. Ad ogni modo, dopo un po’ di mesi, riuscirono a prendere casa insieme in modo da andare a convivere eliminando completamente la distanza.

Dopo pochissimo, però, Teresa ha cominciato a lavorare in un programma radiofonico su Radio 105 e questo l’ha portata a trasferirsi a Roma, lontano dal suo compagno. Lui, dal canto suo, non può raggiungerla sempre in quanto ha i suoi impegni lavorativi da portare a termine. Questo, quindi, sembrerebbe aver creato un po’ di maretta tra i due. Anche se sui social tutto sembra normale, la verità sarebbe tutt’altra. (Continua dopo la foto)

La Langella e Dal Corso reticenti

Tali dichiarazioni risultano un po’ strane per alcuni fan considerando i post e le IG Stories presenti sui profili dei due protagonisti. Proprio di recente, Teresa Langella ha pubblicato delle clip che la ritraggono insieme ad Andrea Dal Corso in auto. Lui è stato così gentile da aprirle la portiera della vettura e lei lo ha ringraziato amorevolmente. Successivamente, poi, i due si cono concessi una cenetta in casa finita poi a guardare l’ultima puntata di Temptation Island.

Deianira, infatti, ci ha tenuto a puntualizzare che, anche se la coppia sembra non avere nessun turbamento, nel privato avrebbero avuto delle discussioni. In effetti portare avanti un rapporto a distanza per oltre un anno è una cosa alquanto difficile. Pertanto, cosa deciderà di fare la coppia dopo l’estate? I due interromperanno la loro relazione oppure troveranno un nuovo punto di incontro per annientare il problema che maggiormente interferisce nel loro rapporto? Staremo a vedere.