Temptation Island chiude con il botto: i dati d’ascolto e l’epilogo delle coppie protagoniste

Ascolti record per l’ultima puntata. Ecco i dati e che cosa è successo alle sei coppie protagoniste

Temptation Island si conferma una garanzia: record di ascolti

Giovedì 30 luglio è andata in onda la sesta ed ultima puntata della settima edizione di Temptation Island. Filippo Bisciglia, come ogni estate, ha condotto sei coppie nel viaggio dei sentimenti e anche quest’anno il pubblico ha apprezzato e premiato il programma. Con l’ultima puntata c’è stato il record di questa edizione.

Infatti, si contano ben 4.029.000 telespettatori con uno share del 28%. Ci sono stati tre falò di confronto (Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Anna e Andrea e Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso) e le interviste ai protagonisti dopo un mese dalla fine delle registrazioni.

L’epilogo dei protagonisti

La prima coppia ad uscire dal programma era stata quella formata da Sofia e Alessandro. Dopo quattro anni e diversi errori, volevano capire se valeva la pena andare avanti. Dopo le bugie di Sofia, Alessandro ha chiesto il falò di confronto e la coppia ha deciso di uscire insieme. Dopo qualche settimana, però, lui l’ha lasciata all’improvviso perchè condizionato dalla sua famiglia.

Valeria e Ciavy erano usciti separati perchè lei si era avvicinata al single Alessandro Basciano. Nonostante ciò, qualche giorno dopo hanno ripreso a sentirsi e a vedersi. Se lui, però, è convinto si possa ripartire, lei ha detto che non è più innamorata. Annamaria, dopo il comportamento “farfallone” del fidanzato Antonio, era decisa a lasciarlo, ma dopo le scuse di lui al falò l’ha perdonato. Adesso stanno provando ad avere un bambino.

Grande delusione per Anna e Andrea. Lei ha fatto di tutto per farlo ingelosire con la sua strategia con il single Carlo, ha goduto nel vedere star male il suo compagno e ha parlato male della sua famiglia, ma lui ha deciso di uscire insieme a lei. Adesso convivono e tra qualche mese vogliono provare ad avere un bambino.

Il pubblico è stato particolarmente rapito dalle vicende delle due coppie famose. Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono usciti separati. Lei non ha potuto accettare il comportamento di Pietro, ma lui l’ha supplicata e corteggiata fino a quando lei ha deciso di dargli una possibilità. Tuttavia, rivedendo le puntate ha deciso di prendersi nuovamente una pausa nonostante l’amore che prova per lui. Grandi applausi, invece, per Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. La coppia, dopo alcune incomprensioni, ha deciso di uscire insieme, di sposarsi, di vivere a Roma e di provare ad allargare la famiglia.