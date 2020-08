‘Ho rifiutato l’Isola dei Famosi, ma il Grande Fratello Vip…’ Storica conduttrice pronta a varcare la porta rossa?

Una storica conduttrice ha ammesso che parteciperebbe al reality e non solo come concorrente. Ecco di chi si tratta

Grande Fratello Vip: storica conduttrice pronta per il reality?

Una storica conduttrice tv ha ammesso di aver rifiutato più volte l’Isola dei Famosi ma di avere molto interesse per il Grande Fratello Vip. Si tratta di Rita Dalla Chiesa. La conduttrice ha rilasciato un’intervista a CheTvFa e ha raccontato che le hanno proposto di partecipare a L‘Isola dei Famosi tanti anni fa, era la seconda edizione condotta da Simona Ventura sulla Rai.

Rita era a passeggio con il suo cane e quando ha ricevuto la chiamata lo ha guardato e ha pensato che non voleva lasciarlo. L’hanno chiamata tre volte per convincerla a partire per l’Honduras e lei ama il mare, la natura e non teme la solitudine. Le avevano anche detto che la sua presenza era molto importante per poter parlare con i giovani. Ma nonostante questo lei ha rifiutato, non se l’è proprio sentita di abbandonare suo nipote e i suoi cani.

Invece, tutt’altra storia per il Grande Fratello Vip. Come concorrente non sa se vorrebbe partecipare, è molto più comodo e a volte pensa che vorrebbe stare nella Casa, soprattutto per dire quello che pensa agli altri concorrenti. Però, le piacerebbe molto fare anche l’opinionista. Infatti, sulla scorsa edizione Rita Dalla Chiesa avrebbe voluto dire tante cose. Tanto che arrivava a parlare da sola o a mandare messaggi al capo progetto, suo amico. (Continua dopo la foto)

Le ultime indiscrezioni

In questi giorni i telespettatori di Canale 5 hanno avuto modo di vedere il primo promo pubblicitario che annuncia l’inizio della quinta edizione del Grande Fratello Vip a settembre. In attesa della data precisa, continuano le voci sulla presenza nel cast di Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento, date ormai per certe.

Alfonso Signorini aveva detto a giugno che qualche vip aveva già firmato il contratto, ma è ancora troppo presto per le dichiarazioni ufficiali. Nel frattempo stanno continuando i colloqui tra i vip. Sappiamo che hanno parlato con la produzione e con il conduttore Asia Argento, Riccardo Fogli, Maddalena Corvaglia, Tosca D’Aquino, Matilde Brandi. Ma i vip che hanno avuto contatti per un’eventuale partecipazione sono più di 40.

Largo anche ai giovani, la categoria più chiacchierata e non sempre ritenuta vip. In ogni caso si è parlato della presenza di Chiara Nasti, nota influencer, e alcuni si sono candidati, come gli ex tronisti Lorenzo Riccardi e Mariano Catanzaro. Voi chi vorreste nella Casa del Grande Fratello Vip?