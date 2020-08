Belen Rodriguez è tornata in Italia, adesso in vacanza con il figlio e la sorella

Belen Rodriguez torna in Italia, la sosta ad Amalfi insieme al figlio Santiago

Belen Rodriguez è ritornata in Italia, in questo momento si trova nel cuore della costiera Amalfitana, ad Amalfi insieme al piccolo Santiago. Con loro durante le vacanze da sogno, in un luogo incantevole, c’è anche la sorella Cecilia Rodriguez. Le due si rilassano osservando il paesaggio assolutamente paradisiaco, tra un pranzo ed una cena da sogno. La cucina Campana è il top.

Il trio si è fermato a La Torre della Limonaia, che potrebbe dare l’impressione di un hotel, in realtà è una vera e propria villa di lusso. Belen quest’estate non vuole rinunciare a nulla, vuole strafare.

Questa parte della vacanza è tutta dedicata alla famiglia, dato che con lei c’è la sorella. Ciò che però in questo momento le serve maggiormente e stare con il figlio che adesso ha 7 anni e che mostra mentre si diverte nuotando nella piscina privata. I tre hanno a disposizione il maggiordomo, lo chef, la governante che si occupa sia di lei che del bambino che di Cecilia e di Pamela. L’ospite è Pamela Maione, fashion designer, fashion stylist, loro amica da sempre.

Belen Rodriguez ha a disposizione un luogo incantato, incantevole, tutto pronto per far sì che ogni desiderio diventi realtà

Belen Rodriguez mostra di essere felicissima insieme al suo piccolo in un luogo incantevole. Nella villa di lusso hanno anche un accesso privato al mare per poter andare a nuotare in solitudine qualora la piscina non dovesse essere abbastanza. Poi si possono anche incamminare verso sentieri di vegetazione rigogliosa. Si tratta di un luogo ricco non soltanto di alberi e verde, ma anche di animali liberi nella proprietà sulla costiera amalfitana.

Trattamenti, piscina, la vacanza di Belen un toccasana che le permetterà di vivere l’inverno al massimo dell’energia

E così grazie a tutti i servizi messi a disposizione di Belen presso la Torre della limonaia, tra la piscina privata, l’accesso al mare singolo, i trattamenti di bellezza dei quali dispongono a qualsiasi ora del giorno e della notte, la bella 35enne si sta rilassando insieme al piccolo che al momento sembrerebbe essere l’unico vero amore della sua vita ed alla sorella. Sta mettendo da parte tutte le energie che le serviranno per affrontare l’inverno che sarà ricco di impegni a partire già da settembre.

A quanto pare la fashion designer è presente in vacanza perché le due stanno organizzando il prossimo shooting. La donna infatti sarà la testimonial del brand Me fui, abbigliamento estivo. Belen ha preferito non parlarne e non rivelare ulteriori dettagli, la stessa cosa per quanto riguarda la sua relazione d’amore con Gianmaria Antinolfi. A quanto pare la storia è già finita, a dirlo però sono soltanto gossip e voci di corridoio che tra l’altro la accostano a qualcun altro.