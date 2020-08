Lorenzo Amoruso, prima intervista dopo Temptation: le inaspettate parole per Anna e Andrea

Lorenzo ha rilasciato la sua prima intervista dopo l’esperienza nel docu-reality di Canale 5. L’ex calciatore ha anche rivolto parole inaspettate ad Anna e Andrea

Lorenzo Amoruso idolo dei social

Lorenzo Amoruso ha partecipato alla settima edizione di Temptation Island con la fidanzata Manila Nazzaro. La coppia all’interno del programma ha conquistato tutti. Manila ha vinto il titolo di regina di Temptation per la sua bellezza e sensualità, ma anche per tutti i consigli che ha dato alle sue compagne di viaggio.

Dall’altra parte anche Lorenzo ha legato molto con gli altri fidanzati ed è stato un ottimo confidente e consigliere per ognuno di loro. Inoltre, partecipava con grande interesse alle vicende di coppia altrui. Come non menzionare il suo famoso “E allora?” urlato contro Anna che parlava del benestare economico di Andrea.

Da quel momento Lorenzo è diventato l’idolo dei social. Non si contano i messaggi di stima e affetto per lui, nemmeno i post ironici sulle sue frasi e reazioni avute nel programma. Adesso che Temptation Island è terminato, l’ex calciatore ha rilasciato la sua prima intervista.

Lorenzo: le parole d’amore per Manila e quelle inaspettate su Anna e Andrea

Lorenzo ha rilasciato la sua prima intervista dopo Temptation Island e lo ha fatto attraverso le pagine di Uomini e Donne Magazine. Lui e Manila hanno una storia di tre anni e lei desiderava tanto una convivenza. Dopo alcune incomprensioni dovute alle dichiarazioni di Manila, lei e Lorenzo si sono baciati appassionatamente al falò di confronto finale e adesso sono pronti per la convivenza a Roma, il matrimonio e un figlio.

L’ex calciatore ha ribadito il suo grande amore tra le pagine del settimanale, è convinto di aver trovato Manila troppo tardi, ma in ogni caso era destino. Lei è la donna giusta con la quale avere un bambino, o una bambina, Lorenzo vorrebbe anche una piccola principessa. Ad ogni modo, nel corso dell’intervista ha parlato anche della coppia formata da Anna e Andrea.

Il legame con Andrea è molto forte, lui si è sentito in dovere di accompagnare il ragazzo nel suo viaggio e, anche adesso che sono fuori, Lorenzo ha confessato che non lo lascerà solo e si assicurerà che sia circondato dalle persone giuste. Per Anna, invece, non aveva mai detto cose positive, anzi. Però ha anche capito la scelta di Andrea di tornare con lei. Inaspettatamente ha rivelato che anche lui le avrebbe dato una seconda possibilità.