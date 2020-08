Elodie come Kate Moss, la spesa folle della Di Patrizi: abito tempestato di cristalli

Elodie Di Patrizi e la sua partecipazione a Battiti Live 2020

Senza ombra di dubbio una delle protagoniste musicali di questa calda estate è Elodie. Per tale ragione la Di patrizi non poteva di certo mancare all’appuntamento estivo di Italia 1, ovvero Battiti Live. La prima puntata è stata registrata qualche settimana fa e in onda lo scorso 27 luglio.

La fidanzata di Marracash si è esibita sul palco di una città pugliese con l’hit del momento ‘Ciclone’, incantando tutti i presenti e il pubblico da casa con il suo fascino e col suo stile. Infatti l’ex allieva si presentata a cospetto della conduttrice Elisabetta Gregoraci con un look che ha lasciato di sasso anche quest’ultima.

La cantante romana indossa un vestito di Donatella Versace

E se a Battiti Live 2020, la padrona di casa Elisabetta Gregoraci ha puntato tutto su un vestitino con delle fantasie a pois e fiori colorati, Elodie Di Patrizi si è affidata a qualcosa di classico, indossando per un mini abito vintage. In poche parole portava un modello satinato in argento firmato da una grande maison di casa nostra, ovvero Versace.

Un abito interamente ricoperto di cristalli, con la gonna svasata sopra al ginocchio e le spalline sottili decorate con dei dettagli metallici in oro, mostrando il simbolo della brand di moda famoso in tutto il mondo. A completare il tutto, la compagna di Marracash indossava anche dei sandali col tacco a spillo in argento e con le lunghe treccine afro. (Continua dopo la foto)

Elodie Di Patrizi e il vestito costoso come Kate Moss

Una mise, quella utilizzata da Elodie che era stata precedentemente messa da un’altra artista. Dobbiamo andare indietro di alcuni anni. Precisamente era il 1999 quando la star internazionale Kate Moss indossò lo stesso vestito. In quel periodo la modella era la preferita di Donatella Versace, tanto da aver spinto a quest’ultima a realizzarne una nuova versione.

Quindi la stilista ha scelto la Di Patrizi per farlo esaltare nel migliore dei modi? L’unico intoppi è che il costo da capogiro dell’abito. Si aggira intorno a tre mila euro, un prezzo che non tutti possono permettersi sono per un completino estivo. Che dire vederlo addosso all’ex allieva di Amici di Maria De Filippi fa la sua bella figura.